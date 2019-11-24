Умерший на самолете Москва — Анапа пилот мог намеренно скрывать проблемы с сердцем, чтобы не уходить на пенсию

Член комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрий Сытник предположил, что погибший в Ростове-на-Дону пилот мог специально скрывать болезнь

В Ростове-на-Дону утром 24 ноября экстренно приземлился пассажирский самолет из-за плохого самочувствия 49-летнего второго пилота. Мужчину передали медикам, однако спасти его не удалось. Следственный комитет начал доследственную проверку. Предположительно, сотрудник «Аэрофлота» скончался из-за сердечного приступа.

Позже член комиссии при президенте по вопросам развития авиации, заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что у всех членов экипажа перед рейсом проверяют давление, пульс, смотрят язык и глаза. Так врачи могут определить грипп и другие заболевания, однако некоторые все равно можно скрыть.

«Свое заболевание он мог скрывать, когда проходил комиссию, потому что не хотел потерять профессию в 50 лет и остаться на нищенской пенсии», — предположил Сытник.

При этом он заявил, что бессмысленно ужесточать правила осмотров, так как их все равно научатся проходить. По мнению пилота, в России необходимо улучшить общие условия труда, сделать их комфортными и охранять здоровье людей. Предельный возраст для пилотов гражданской авиации в России — 65 лет, сообщила радиостанция «Говорит Москва».