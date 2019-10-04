Двухмесячная девочка умерла во время полета из Москвы в Грозный

Самолет экстренно посадили в Волгограде около 22:00 из-за смерти двухмесячной пассажирки. Ребенка доставили в больницу, однако реанимировать ее не получилось.

В следственном комитете подтвердили информацию о смерти младенца, по данному факту уже началась проверка. Предположительно, у девочки было серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной смерти. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу, сообщил «Интерфакс».