Из-за смерти пилота в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет Москва — Анапа

Второй пилот пассажирского самолета Airbus 320 Москва — Анапа в воздухе почувствовал себя плохо, поэтому судно решили экстренно посадить в Ростове-на-Дону в 9:57. Когда рейс приземлился, медики попытались оказать помощь 49-летнему мужчине, однако он скончался, сообщил «Интерфакс».

В пресс-службе аэропорта Платов подтвердили, что самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия второго пилота, написал «360». Сейчас судно готовится к вылету и дозаправляется. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку, добавили RT.