Из-за смерти пилота в Ростове-на-Дону экстренно сел самолет Москва — Анапа
В Ростове-на-Дону 24 ноября экстренно приземлился пассажирский самолет из-за смерти второго пилота
Второй пилот пассажирского самолета Airbus 320 Москва — Анапа в воздухе почувствовал себя плохо, поэтому судно решили экстренно посадить в Ростове-на-Дону в 9:57. Когда рейс приземлился, медики попытались оказать помощь 49-летнему мужчине, однако он скончался, сообщил «Интерфакс».
В пресс-службе аэропорта Платов подтвердили, что самолет экстренно сел из-за плохого самочувствия второго пилота, написал «360». Сейчас судно готовится к вылету и дозаправляется. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал. Следственный комитет начал доследственную проверку, добавили RT.
Напомним, 26 октября в аэропорту Волгограда из-за смерти мужчины экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга во Владикавказ.
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