Пассажир самолета Москва — Симферополь скончался в аэропорту
Следователи выясняют обстоятельства смерти пассажира на борту самолета Москва — Симферополь
Инцидент произошел 23 мая в аэропорту Домодедово, куда самолет вернулся после того, как пассажиру стало плохо.
«По данным следствия, рейс вернулся в аэропорт в связи с ухудшением самочувствия пассажира 1987 года рождения и его неадекватным поведением», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Прибывшие к самолету медики стали оказывать ему помощь, но он скончался. Предварительной причиной названа острая сердечная недостаточность.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), расследование контролирует Центральный аппарат СКР. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, а также точная причина смерти мужчины.
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