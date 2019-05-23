Пассажир самолета Москва — Симферополь скончался в аэропорту

Крым, Вся Россия

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Следователи выясняют обстоятельства смерти пассажира на борту самолета Москва — Симферополь

Инцидент произошел 23 мая в аэропорту Домодедово, куда самолет вернулся после того, как пассажиру стало плохо.

«По данным следствия, рейс вернулся в аэропорт в связи с ухудшением самочувствия пассажира 1987 года рождения и его неадекватным поведением», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Прибывшие к самолету медики стали оказывать ему помощь, но он скончался. Предварительной причиной названа острая сердечная недостаточность.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности), расследование контролирует Центральный аппарат СКР. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, а также точная причина смерти мужчины.

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Пассажир самолета Москва — Симферополь скончался в аэропорту
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