В Сочи прекратили дело против главы регионального «Альянса врачей» за ролик о нехватке средств защиты
3 августа полиция Сочи выдала постановление врачу Юлии Волковой о прекращении дела, которое на нее завели за распространение лжи после сообщения о нехватке средств защиты
Напомним, в марте представитель профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в Краснодарском крае, врач-эндокринолог городской больницы № 1 в Сочи Юлия Волкова опубликовала в своем твиттере видео. В нем она потребовала обеспечить врачей «современными защитными средствами» (СИЗ).
«Мы контактируем с пациентами и невольно можем стать источником инфекции, если будем работать без средств защиты», — резюмировала она.
В мае в отношении Волковой возбудили административное дело по 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение ложной информации, создающее угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу массового нарушения общественного порядка). Тогда врач объяснила порталу Юга.ру, что основная ошибка медсестер и врачей состоит в том, что они не пишут служебные записки об отсутствии средств защиты. После такого бездействия руководители, считает она, говорят, что не знали о наличии проблемы.
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3 августа Волковой вручили постановление о прекращении административного производства из-за отсутствия состава правонарушения. В полиции установили, что сообщение женщины не понесло негативных последствий. Документ датирован 7 июля.
При этом следствие получило документы, которые доказывают наличие СИЗ в больнице. В полиции считают, что руководство и персонал больницы опровергли информацию, которая содержалась в видео.
«Также опрошенные сообщили, что врач-эндокринолог больницы Волкова Ю. К. является председателем профсоюза НКО "Альянс врачей" Краснодарского края, осуществляющего деятельность оппозиционной направленности по отношению к министерству здравоохранения», — цитирует «Кавказский узел» документ.
В разговоре с корреспондентом издания Волкова сообщила, что ее возмущает тот факт, что вместо проверки проблемы, озвученной в видео, следствие стало проверять ее слова на «призывы».