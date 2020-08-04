В Сочи прекратили дело против главы регионального «Альянса врачей» за ролик о нехватке средств защиты

3 августа полиция Сочи выдала постановление врачу Юлии Волковой о прекращении дела, которое на нее завели за распространение лжи после сообщения о нехватке средств защиты

Напомним, в марте представитель профсоюза медицинских работников «Альянс врачей» в Краснодарском крае, врач-эндокринолог городской больницы № 1 в Сочи Юлия Волкова опубликовала в своем твиттере видео. В нем она потребовала обеспечить врачей «современными защитными средствами» (СИЗ).

«Мы контактируем с пациентами и невольно можем стать источником инфекции, если будем работать без средств защиты», — резюмировала она.

В мае в отношении Волковой возбудили административное дело по 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение ложной информации, создающее угрозу жизни и здоровью людей, а также угрозу массового нарушения общественного порядка). Тогда врач объяснила порталу Юга.ру, что основная ошибка медсестер и врачей состоит в том, что они не пишут служебные записки об отсутствии средств защиты. После такого бездействия руководители, считает она, говорят, что не знали о наличии проблемы.