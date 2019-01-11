В Адыгее в 5 раз увеличили расходы на молодежную политику

В 2019 году в Адыгее на мероприятия в сфере молодежной политики из республиканского бюджета направят 10 млн рублей

Это в пять раз больше, чем в прошлом году, сообщил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев. По его словам, в 2019 году планируется расширить волонтерскую деятельность и реализовать новые мероприятия.

Так, в июне впервые в республике пройдет общереспубликанский выпускной вечер. До этого такие события проходили в каждом муниципальном образовании. Теперь всех выпускников школ после сдачи ЕГЭ пригласят в Майкоп.

«Более масштабным станет и молодежный форум "Фишт", который приобретет статус межрегионального с участием талантливой молодежи из других республик СКФО. Продолжится развитие крупного проекта "Сохраним корни", поддержку получат и другие волонтерские инициативы», —сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Глава Адыгеи 10 января на планерном совещании отметил, что в республике увеличилось число добровольцев, появились новые проекты, а на развитие Ресурсного центра добровольчества выделят 4 млн рублей. В социальных сетях запустили опрос для выявления актуальных направлений волонтерской деятельности.

Как сообщали Юга.ру, в августе 2018 года Мурат Кумпилов на молодежном форуме «Фишт-2018» предложил создать волонтерское движение «Сохраним корни», которое займется сохранением самшита и дольменов.