Кубанский суд аннулировал лицензию школы Щетинина, о которой спрашивали у Путина
Арбитражный суд Кубани в марте аннулировал лицензию школы-интерната имени Щетинина в Геленджике
На пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря прошлого года журналист Сергей Комков пожаловался, что чиновники пытаются закрыть школу имени Михаила Щетинина в поселке Текос, которая является одной из лучших в стране по патриотическому воспитанию и стала ассоциированной школой ЮНЕСКО.
По словам Комкова, министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила следующее: «Пока это хоть сколько-то в моей власти, лицей будет закрыт. И если даже суд решит сохранить лицензию, я сделаю все, чтобы доказать, что и лицей, и все вы, кто за него ратует — тоталитарная секта, и тогда вам мало не покажется. Так и передайте своим. Если еще кто-либо встанет на защиту лицея, я дам ход очерняющим лицей и его создателя документам, инициирую уголовные дела… Так и передайте своим».
Тогда Путин пообещал поговорить с главой региона Вениамином Кондратьевым, который заявил, что деятельность школы-интерната приостановили из-за выявленных нарушений.
В марте Арбитражный суд Краснодарского края аннулировал лицензию на образовательную деятельность школы-интерната имени М. П. Щетинина, удовлетворив исковое заявление Министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края. Решение может быть обжаловано.
На заседании представители министерства образования рассказали, что у школы нет стадиона и лицензии на осуществление медицинской деятельности в учреждении. Кроме того, на территории интерната нашли капитальные объекты, построенные учащимися учебные корпуса, которые эксплуатировались без правоустанавливающих документов или не имели разрешений пожарных и санитарных служб. Также, по мнению властей, учебного корпуса площадью 1,4 тыс. кв. метров недостаточно для учебного процесса.
В свою очередь представители лицея заявили, что они добросовестно и добровольно сделали все возможное для устранения нарушений. Это было непросто, так как с июля 2019-го суд в Геленджике приостановил государственную лицензию школы. Кроме того, представители учреждения отметили, что у них есть спортивное оборудование, а медицинская деятельность осуществлялась по договору сотрудниками геленджикской поликлиники, сообщил «Интерфакс».
Источник издания заявил, что теперь могут возбудить уголовные дела, так как правоохранительные органы установили факты незаконного отчуждения двух земельных участков у лицея в районе поселка Текос общей площадью свыше 2,1 тыс. кв. метров. Ущерб составил 2,7 млн рублей. По словам источника, в полиции уже завели дело по ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере).
На сайте лицея сообщается, что школа создана в 1988 году «как эксперимент в системе среднего образования» на основе наработок Щетинина за время работы в НИИ средств и методов обучения АПН СССР. Суть эксперимента состояла в создании школьного агропромышленного комплекса, при этом сочеталась учеба в первой половине дня с трудом школьников во второй половине дня, также вводился ряд «педагогических новшеств».
Читайте также
Концертные залы и театры Краснодара отменили все события из-за коронавируса
Но кое-где еще можно посмотреть на искусство