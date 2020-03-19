Кубанский суд аннулировал лицензию школы Щетинина, о которой спрашивали у Путина

На пресс-конференции президента России Владимира Путина 19 декабря прошлого года журналист Сергей Комков пожаловался, что чиновники пытаются закрыть школу имени Михаила Щетинина в поселке Текос, которая является одной из лучших в стране по патриотическому воспитанию и стала ассоциированной школой ЮНЕСКО.

По словам Комкова, министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила следующее: «Пока это хоть сколько-то в моей власти, лицей будет закрыт. И если даже суд решит сохранить лицензию, я сделаю все, чтобы доказать, что и лицей, и все вы, кто за него ратует — тоталитарная секта, и тогда вам мало не покажется. Так и передайте своим. Если еще кто-либо встанет на защиту лицея, я дам ход очерняющим лицей и его создателя документам, инициирую уголовные дела… Так и передайте своим».

Тогда Путин пообещал поговорить с главой региона Вениамином Кондратьевым, который заявил, что деятельность школы-интерната приостановили из-за выявленных нарушений.