В Геленджике снова отключили воду из-за аварии

В районе Новороссийска утром 31 июля случился прорыв на Троицком групповом водопроводе

По предварительным данным, авария случилась в районе южного порта Новороссийска рано утром. Прорыв произошел на магистральных сетях Троицкого группового водопровода диаметром 1 тыс. мм. Водоснабжение в Геленджике остановили до устранения аварии, сообщили в инстаграме в пресс-службе мэрии курорта.

В пресс-службе ТГВ порталу Юга.ру сказали, что информация об аварии уточняется. Пока никаких подробностей нет.

Напомним, 8 июля из-за засухи в Геленджике ввели график подачи воды, а с 25 июля его сократили до полутора часов в сутки. Предыдущая авария на ТГВ случилась два дня назад: из-за прорыва трубы между селами Кабардинка и Марьина Роща курорт временно остался без воды.