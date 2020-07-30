Культурно-этнографический центр «Моя Россия» открылся после перезапуска экспозиций
Комплекс «Моя Россия», управляемый курортом «Роза Хутор», располагается на берегу горной реки Мзымта
На территории в 3,3 га находится 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов РФ: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург, Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия.
«Комплекс "Моя Россия" — это уникальное наследие Олимпиады в Сочи, созданное в свое время с должным размахом и искренним желанием показать всю красоту страны. Мы стремились наполнить форму качественным содержанием и позволить нашим гостям совершать увлекательные историко-культурные путешествия по нашему и другим регионам, не покидая пределов комплекса. Поэтому сегодня здесь кипит жизнь: открыты новые выставки, музеи, гостиницы, рестораны», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.
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Новинкой летнего сезона 2020 стало создание необычных музеев в павильонах комплекса «Моя Россия». Его выставочные пространства были предоставлены организаторам различных концептуальных экспозиций. Сейчас их здесь около десяти.
В павильоне «Кавказ» на фотовыставке «Лицо кавказской национальности» демонстрируются более 100 фотографий семей из разных уголков региона.
«Наша цель показать национальную самобытность и культуру народов Кавказа. Эта экспозиция с большим успехом выставлялась в Париже, и мы гордимся, что сегодня можем представить ее в России, в горах Сочи», — сказала руководитель выставочного центра «Наследие» Ирина Гуилли.
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Единственный в Сочи Музей виноделия ждет гостей в павильоне «Кубань». Здесь можно узнать не только всю историю производства древнего напитка от финикийцев до наших дней, но и увидеть картины, написанные вином. Вскоре к экспозиции о вине добавится выставка, посвященная хлебу. Создатели музея уже получили вафельницу повара Николая II, которую планируют использовать для угощения посетителей.
В павильоне «Казань» представлена выставка живописных работ Шамиля Забайдулина, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 года. Среди картин есть и изображение голкипера сборной России Игоря Акинфеева, отбивающего пенальти в 1/8 финала против сборной Испании. Уникальность изображения в том, что создавалось оно в режиме онлайн и за процессом следили более 2 млрд человек.
«Мне улыбнулся водитель трамвая»:
С современным искусством можно познакомиться в павильоне Бурятия.
«Мы представляем работы наших знаменитых земляков. Наряду с Третьяковкой и Эрмитажем здесь можно увидеть творения знаменитого скульптора Даши Намдакова, автора монументов, установленных в 25 городах мира. В экспозиции есть и полотна художника Зорикто Доржиева, именно он не так давно представлял нашу страну на Венецианском биеннале. Его картины также выставлялись на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Можно увидеть и произведения оружейника Жигжита Баясхаланова, автора эксклюзивных художественных ножей и других изделий из металла в национальном стиле», — рассказала хранитель национальных традиций Бурятии Саяна Ванчикова.
«Современное искусство победило»:
В павильоне «Сибирь» расположен музей «Каменное сердце Урала», где гости могут найти настоящий челябинский метеорит, который оценивается в 600 тыс. рублей. Как сообщали Юга.ру, всего экспозиция включает более 12 тыс. экспонатов, среди которых зубы мозазавра, череп сибирского бизона возрастом в 20 тыс. лет, и редкий камень чароит, единственное месторождение которого уже исчерпано.
В павильоне «Кижи», который представляет собой деревянный сруб Архангельской области, расположилась выставка «Опричнина Ивана Грозного», где представлена реконструкция орудий пыток тех мрачных времен.
«Музей интерактивный, поэтому каждый из экспонатов гости могут испытать на себе. Естественно, в совершенно безобидной форме», — заверили в музее.
«В комплексе "Моя Россия" также открыты выставка "История денег России" и музей марионеток — настоящих театральных кукол, с которыми юные посетители могут поиграть», — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».
Культурно-этнографический центр «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» открыт для посещения ежедневно с 12 до 20.
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