Культурно-этнографический центр «Моя Россия» открылся после перезапуска экспозиций

Краснодарский край

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Комплекс «Моя Россия», управляемый курортом «Роза Хутор», располагается на берегу горной реки Мзымта

На территории в 3,3 га находится 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру регионов РФ: Кавказ, Суздаль, Центральная Россия, Москва, Краснодарский Край, Санкт-Петербург, Русский Север, Казань, Урал, Сибирь и Бурятия.

«Комплекс "Моя Россия" — это уникальное наследие Олимпиады в Сочи, созданное в свое время с должным размахом и искренним желанием показать всю красоту страны. Мы стремились наполнить форму качественным содержанием и позволить нашим гостям совершать увлекательные историко-культурные путешествия по нашему и другим регионам, не покидая пределов комплекса. Поэтому сегодня здесь кипит жизнь: открыты новые выставки, музеи, гостиницы, рестораны», — отметил гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

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Новинкой летнего сезона 2020 стало создание необычных музеев в павильонах комплекса «Моя Россия». Его выставочные пространства были предоставлены организаторам различных концептуальных экспозиций. Сейчас их здесь около десяти.

В павильоне «Кавказ» на фотовыставке «Лицо кавказской национальности» демонстрируются более 100 фотографий семей из разных уголков региона.

«Наша цель показать национальную самобытность и культуру народов Кавказа. Эта экспозиция с большим успехом выставлялась в Париже, и мы гордимся, что сегодня можем представить ее в России, в горах Сочи», — сказала руководитель выставочного центра «Наследие» Ирина Гуилли.

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Единственный в Сочи Музей виноделия ждет гостей в павильоне «Кубань». Здесь можно узнать не только всю историю производства древнего напитка от финикийцев до наших дней, но и увидеть картины, написанные вином. Вскоре к экспозиции о вине добавится выставка, посвященная хлебу. Создатели музея уже получили вафельницу повара Николая II, которую планируют использовать для угощения посетителей.

В павильоне «Казань» представлена выставка живописных работ Шамиля Забайдулина, посвященных Чемпионату мира по футболу 2018 года. Среди картин есть и изображение голкипера сборной России Игоря Акинфеева, отбивающего пенальти в 1/8 финала против сборной Испании. Уникальность изображения в том, что создавалось оно в режиме онлайн и за процессом следили более 2 млрд человек.

«Мне улыбнулся водитель трамвая»:

С современным искусством можно познакомиться в павильоне Бурятия.

«Мы представляем работы наших знаменитых земляков. Наряду с Третьяковкой и Эрмитажем здесь можно увидеть творения знаменитого скульптора Даши Намдакова, автора монументов, установленных в 25 городах мира. В экспозиции есть и полотна художника Зорикто Доржиева, именно он не так давно представлял нашу страну на Венецианском биеннале. Его картины также выставлялись на аукционах Sotheby’s и Christie’s. Можно увидеть и произведения оружейника Жигжита Баясхаланова, автора эксклюзивных художественных ножей и других изделий из металла в национальном стиле», — рассказала хранитель национальных традиций Бурятии Саяна Ванчикова.

«Современное искусство победило»:

В павильоне «Сибирь» расположен музей «Каменное сердце Урала», где гости могут найти настоящий челябинский метеорит, который оценивается в 600 тыс. рублей. Как сообщали Юга.ру, всего экспозиция включает более 12 тыс. экспонатов, среди которых зубы мозазавра, череп сибирского бизона возрастом в 20 тыс. лет, и редкий камень чароит, единственное месторождение которого уже исчерпано.

В павильоне «Кижи», который представляет собой деревянный сруб Архангельской области, расположилась выставка «Опричнина Ивана Грозного», где представлена реконструкция орудий пыток тех мрачных времен.

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«Музей интерактивный, поэтому каждый из экспонатов гости могут испытать на себе. Естественно, в совершенно безобидной форме», — заверили в музее.

«В комплексе "Моя Россия" также открыты выставка "История денег России" и музей марионеток — настоящих театральных кукол, с которыми юные посетители могут поиграть», — отметили в пресс-службе курорта «Роза Хутор».

Культурно-этнографический центр «Моя Россия» курорта «Роза Хутор» открыт для посещения ежедневно с 12 до 20.

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