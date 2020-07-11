11 июля мэр Краснодара Евгений Первышов встретился с художниками, галеристами, кураторами, журналистами и бизнесменами в Центре современного искусства «Типография»

В начале встречи директор «Типографии» Евгений Руденко и кураторка выставочных программ Елена Ищенко провели обзорную экскурсию по центру. Руденко напомнил обстоятельства переезда из здания бывшей типографии «Советская Кубань» на Рашпилевской, 106. Смена локации была вызвана повышением арендной ставки почти в два раза. На Зиповской, 5, к. 33 «Типография» открыта уже около полугода, и Первышов согласился с представителями центра, что новое расположение имеет больше возможностей.

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Ищенко представила Первышову выставку Елены Колесниковой «Кооператив “Восход”». В ее центре инсталляция — двухэтажный жилой гараж с телевизорами, винтовой лестницей, диванами, коврами, а также постерами кота и певца Александра Залупина. Объект сопровождается роликами с видом гаражных кооперативов, интервью с их жителями, а также архитектурными рисунками и поп-ап открытками. Проект исследует жилые гаражные кооперативы как особый социально-архитектурный феномен, связанный с урбанизацией, миграцией, финансовыми неравенством и безработицей.

Мэр в течение часа разговарил с деятелями искусства и бизнеса. Он положительно отозвался об опыте взаимодействия городской администрации с бизнесом и арт-сферой и упомянул, что с февраля 2018-го по май 2019 года удалось установить три современные скульптуры в городе. На реплики собравшихся о том, что сначала этот процесс вызывал негативную реакцию горожан, Первышов сказал, что изначально был уверен в успешности проекта. «Были определенные споры, но в любом случае современное искусство победило и сегодня является визитной карточкой Краснодара. Такого не было никогда, но в течение одного года мы реализовали этот проект, начиная с обсуждения. Современное искусство уже должно было присутствовать в городе: Краснодар настолько современный, молодежный и продвинутый, что если бы мы не перешагнули через эту историю, мы еще находились бы в гаражных условиях и все время чего-то стеснялись», — сказал мэр.

Руденко предложил мэру обсудить со скульптором Валерием Казасом юридические и технические сложности при установке новой работы на Кубанской набережной. Также Первышов вспомнил о незавершенном мурале итальянского художника Луиджи Мураторе на здании Органного зала и мэрии, которую до сих пор не удается завершить из-за закрытого авиасообщения. Работу над муралом начали после появления нелегального граффити с изображением масонской пирамиды, которое сделали с помощью огнетушителя с краской. Этот разговор привел к обсуждению того, как контролировать появляющиеся в городе скульптуры и росписи. Собравшиеся пришли к выводу, что участие мэрии здесь должно ограничиваться оглашением списка мест для будущих работ и одобрением курирующей роли жюри, предположительно возглавляемого «Типографией». Деньги на реализацию этих проектов должны собираться на добровольных началах. Ищенко настаивала на том, что конкурс должен быть всероссийским, а управляющий директор рекламного агентства «Рупорт»Роман Левицкий отметил, что участие в конкурсе должно поощряться денежным вознаграждением.

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