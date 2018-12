«Человек, который слушает 40-минутный гул трансформаторной будки, сможет послушать и нартский эпос». Интервью с Булатом Халиловым, автором проекта Global Zomia

В названии твоей лекции присутствует слово «DIY-этнография» [DIY — от англ. Do It Yourself, «сделай сам»] — что это за термин и что в этом контексте не так с профессиональной, академической этнографией?

— Так мы называем самодеятельную этнографию. То есть в это понятие мы включаем неакадемические инициативы, которые изучают, фиксируют и издают традиционную музыку. Объединяет то, что люди за этими проектами пришли к фольклору без антропологического бэкграунда. Большинство из нас — меломаны, музыканты и диггеры, которые обратили взор в сторону традиционной и/или локальной музыки. Термин яркий, звучный, но, честно говоря, не самый удачный. Прежде всего потому, что по характеру и интересам все наши лейблы схожи с деятельностью, например, лейблов Smithsonian Folkways, Ocora, а это все академические проекты.