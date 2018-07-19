«Мне улыбнулся водитель трамвая». Что написали зарубежные СМИ о чемпионате мира по футболу в России

Редакция Юга.ру выбрала отрывки из статей иностранных СМИ, в которых журналисты делятся впечатлениями о России.

Улыбались и танцевали. Как иностранцы увидели россиян Британская The Guardian в статье «Изменит ли чемпионат мира то, как изображают Россию?» разбирается, как пресса освещала ЧМ. Ее написал Шон Уокер, который более десяти лет работал корреспондентом в Москве. Он признается, что с самого начала был уверен: Россия проведет замечательный чемпионат мира. Тем не менее многие британские издания выражали опасения по поводу поведения болельщиков и политической ситуации. В итоге приехало намного меньше английских фанатов, чем могло бы, а никаких нареканий по поводу проведения чемпионата по факту не оказалось. «Так неужели британские СМИ оклеветали Россию? Ну, возможно, в некотором роде», — пишет Уокер. Он также отмечает, что англичане, которые все-такие приехали в Россию, рассказывали об атмосфере доброжелательности и толерантности.

Автор немецкой Der Spiegel Кристина Гебель в статье «Лето, в которое Россия улыбнулась» говорит, что самое прекрасное впечатление у нее осталось от Самары: «Там мне улыбнулся даже водитель трамвая, что обычно происходит с водителями очень редко». Далее она пишет о том, что «люди в России производят, как правило, впечатление замкнутых, я называю это советским лицом».

Автор британского издания The Times Генри Уинтер не стесняется использовать восторженные определения в материале «Русские — герои моего чемпионата мира». В частности, он пишет: « Мои мысли остаются со всеми сказочными волонтерами внутри и за пределами стадионов, которые улыбались, помогали и снова улыбались , и когда дневная работа была сделана, некоторые из них танцевали прямо на своем месте, и это можно было наблюдать постоянно. Они живут в удивительной стране, красивой и сложной».

Люди в России начали говорить «мы» Упомянутый выше Шон Уокер из The Guardian в своем материале продолжает: «Путин добился гораздо большего успеха, чем я ожидал. Россия проявила себя не только в роли организатора, но и в спортивном плане. Многие россияне почувствовали, что их лидер всемогущ, а их страна избавилась от изоляции. Общество сплотилось, почти все начали говорить "мы": "мы победили", "мы великолепны". Это было то же самое "мы", которое нашептывала пропаганда в контексте Крыма или борьбы с Западом. Думаю, укрепление чувства общности и было основной целью Путина».

В статье «Как Россия сделала себе подтяжку лица к чемпионату мира», опубликованной в американском The Wall Street Journal, Анатолий Курманаев и Эндрю Битон пишут о том, что успешное проведение чемпионата — результат многолетней работы правительства. С помощью международного соревнования политики попытались улучшить имидж России в глазах иностранцев и легитимизировать почти 20-летнее правление Путина. Журналисты отмечают, что у множества иностранных гостей сломались стереотипы о России — они увидели инфраструктуру первого мира, безупречную организацию и дружелюбных людей. «Но больше всего от этих перемен опешили, наверное, сами россияне», — добавляют авторы статьи.

По поводу будущего россиян оптимистично настроена Кристина Гебель из Der Spiegel: «После завершения ЧМ государственная власть столкнется с изменившимися людьми, полными впечатлений и ожиданий после того, что они пережили. Именно они выиграли от этого чемпионата. Быть может, теперь они станут задавать вопросы. Почему, собственно говоря, иностранцы имеют право на столь многое в их стране, а они сами — нет?»

Журналистка предполагает, что россияне станут больше ездить за границу. По ее мнению, больше нет речи о русофобии Запада, о которой постоянно твердят политики и государственные СМИ на фоне войн на востоке Украины, в Сирии, конфликтов с хакерами, вмешательства в выборы и отравлений бывших агентов. «Похоже, россияне и весь мир сплотились в этот месяц проведения ЧМ. Это чувство очень ценно в нынешние времена», — говорится в Der Spiegel. Победитель этого чемпионата — Владимир Путин Задавая вопрос «Чье лицо у чемпионата мира в России?», журналист польской Dziennik Gazeta Prawna Збигнев Рокита актуализирует повестку международной политики. «На матче открытия, конечно, присутствовала лишь горстка иностранных лидеров, и представляли они в основном недемократические страны, но узнала об этом такая же горстка интересующихся темой людей, а эмоции от футбола очень быстро заслонили собой этот факт. Градус дискуссий на тему политического бойкота чемпионата мира был довольно низким и напоминал разговоры о бойкоте ЧЕ-2012, хотя режим Януковича и режим Путина — это несопоставимые явления. Интересно, что еще должен был сделать Кремль, чтобы ФИФА отобрала у россиян чемпионат или хотя бы западные политики отказались на него приезжать? Я так понимаю, аннексии Крыма для Макрона мало, а если бы Россия аннексировала Подляское или Люблинское воеводство?»

А вот Хитоси Омаэ из «Майнити симбун» считает, что «Футбол — начало изменений в гражданском обществе»: «Если судить по церемонии открытия чемпионата мира по футболу, то становится ясно, что Россия обладает немалым влиянием. На ней присутствовал не только принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, страны, которая принимает участие в ЧМ, но и представители стран, не участвующих в чемпионате: заместитель премьера Госсовета КНР Сунь Чуньлань и председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам. Возможно, если анализировать политику и дипломатию России, она может показаться неадекватной, однако в самом российском обществе изменения точно есть. В сравнении с тем, что было раньше, россияне стали лучше вести себя за рулем . Такси работают строго по счетчику. Также уменьшилось количество полицейских, которые вымогают взятки».

Автор хорватского издания Telegram (не путать с мессенджером Павла Дурова) Силвана Менджушич сделала несколько промежуточных выводов еще во время чемпионата, и ее мнение читается уже в заголовке: «На этом чемпионате глупо делать прогнозы, но один уже известен — Владимир Путин». По ее словам, «Россия показала себя в лучшем свете и продемонстрировала то, что в дипломатии называют мягкой силой. За несколько месяцев до чемпионата мира западные СМИ писали о российских хулиганах, запугивали нападениями на почве расизма, вспоминали о новой холодной войне. Но практически не осталось таких СМИ, где не опубликовали бы политический анализ путинских успехов и где не пришли бы к выводу о том, что российский президент — абсолютный победитель этого первенства».

Вспоминая один разговор, она соотносит слова собеседника с собственными впечатлениями: «"Все это делается для того, чтобы, когда мы вернемся домой, мы рассказали, насколько фантастическая страна Россия и какой безукоризненный организатор Владимир Путин", — сказал мне дней десять назад один мой попутчик в России. Меня и правда восхитила организация, например то, что почти 50 тыс. болельщиков после матча Хорватия — Аргентина легко и быстро были доставлены в центр города на метро, которым в дни игр можно было воспользоваться бесплатно».

Родина берез и балалаек, Кремль, Василий Блаженный и мороженое Писали журналисты не только о политике и спорте, но и личных впечатлениях от поездки на чемпионат.

Корреспондент из Вьетнама Вьет Хоа пишет в издании Zing о том, какими оказались его личные «Замечательные воспоминания о чемпионате мира в Москве»: «Ребенком я знал о России только из рассказов родителей, которые приезжали сюда в молодости. У них осталось много ярких воспоминаний. Поэтому когда я приехал на родину берез и балалаек, у меня появилась возможность своими глазами увидеть те образы из детства, а не просто посетить чемпионат мира. Больше всего меня впечатлил собор Василия Блаженного с девятью расписными куполами. Чем больше я фотографировал собор, тем сильнее восхищался — это шедевр. Неудивительно, что его чаще всего изображают на сувенирах. Еще я попробовал мороженое прямо на площади, очень понравилось».

«Причины успеха мундиаля в России», по мнению автора Al-Watan Saudi Arabia, лежат на поверхности: «Одна из важных причин успеха России — Красная площадь и прилегающие к ней улицы, где располагаются рестораны и кафе. Многочисленные футбольные фанаты с трубами, свистками, флагами, баннерами и барабанами пели и скандировали кричалки своих стран. Красная площадь находится недалеко от российской достопримечательности — Кремля. Также на Красной площади находятся телевизионные студии крупных международных каналов, одним из которых был саудовский спортивный канал, он смог получить отличное место и транслировал несколько ежедневных программ на протяжении всего участия сборной Саудовской Аравии в чемпионате мира».

Укроп, повсюду укроп и странная минеральная вода Спортивные журналисты британского издания The Independent путешествовали по России во время ЧМ и собрали 45 удивительных, на их взгляд, фактов о жизни в нашей стране. Например, британцев поразило, что во все блюда без разбору добавляют укроп. «Русские любят укроп, они очень любят укроп», — пишет The Independent. Факты для этого материала собирали сразу пять авторов, Джек Питт-Брук, Джонатан Лью, Эд Мэльон, Марк Кричли, Мигель Делани. В итоге у них получился обзор под общим заголовком «ЧМ–2018. Что мы узнали о России в 45 пунктах — от Ленина до Лео Месси».

Еще один пункт — жесткая водопроводная вода, которая из-за примесей имеет вкус крови (что? да!). Журналисты попробовали минеральную воду «Ессентуки», ожидая почувствовать вкус наподобие Perrier. «Русские ужасно гордятся водой "Ессентуки", но она сильно минерализована и на вкус… специфическая».

Комментаторы хорошо осведомлены и полны эмоций Один из фактов большого обзора The Independent посвятила футбольным комментаторам. Автор отмечает, что русские комментаторы, как правило, хорошо осведомлены, знают игроков по именам и качественно готовятся к матчам. Единственное, что удивило журналистов The Independent, — как эмоционально комментаторы реагируют на любое попадание мяча в штрафную. «Такое впечатление, что потенциальная возможность вызывает у жителей России больше эмоций, чем реализованная возможность. Не исключено, что здесь можно провести более широкую параллель с русскими как нацией, смирившейся с разочарованиями, но скорее всего, это ерунда».

Знаменитое московское метро и удивительное такси Мигель Делани все в том же материале сравнил загрузку московских дорог с ситуацией в Сан-Паулу и удивился поведению водителей такси: «Такси в Москве ездят только на двух скоростях — минимальная для пробок и 100 км/ч. Еще здесь абсолютно нормально, когда водитель такси смотрит фильм прямо за рулем, печатает в телефоне или поет песню».

У Вьет Хоа из Вьетнама помимо замечательных воспоминаний остались и другие. Немалую часть текста он посвятил трудностям, ожидавших его в метро: «Если у вас появится возможность приехать в Россию, не пользуйтесь метро, иначе запутаетесь. Правда, это одна из достопримечательностей страны. Я активно пользовался метро в Тайване и Сингапуре, но от московского метро я в шоке». Журналист столкнулся со сложностями при покупке билета, пополнении платежной карты «Тройка» и использовании схемы метро, которая показалась ему запутанной. Вьет Хоа удивился, что по одному билету можно ехать в любом направлении и на любое расстояние и поменять маршрут, если понадобится. «Если вы вдруг забыли название станции, попробуйте вспомнить ее цвет, — советует вьетнамский путешественник. — И это я еще не упомянул, что все названия станций написаны на русском языке. Поэтому каждый раз, когда я спускался в метро, я заходил в интернет и переводил название станций на английский. Сначала я с этим ужасно мучился, но, к счастью, жители столицы приходят на помощь».

А вот журналист The Times Генри Уинтер из метро вынес сплошь положительные впечатления: «Петербургский метрополитен почти так же великолепен, как и метрополитен в Москве, и представляет собой лабиринт из художественных галерей, а в одном из поездов даже висят картины с цветами и крокодилами. И спасибо дружелюбному уборщику на платформе метро в Санкт-Петербурге, который аккуратно перенаправлял движение пассажиров, чтобы я мог сфотографировать статую Пушкина» .

Чемпионат мира как пиар-ход В этой атмосфере всеобщего праздника не все журналисты были настроены оптимистично.

«Щедрая Россия? Не верю, что это продолжится». Так озаглавил чех Ян Паличка свой материал на сайте iDNES.cz, сохранив скептическую интонацию и в самом тексте. «Говорят, российский чемпионат, который только что завершился, был лучшим из всех чемпионатов, которые проводились с 1930 года. Вы в это верите? Вы действительно так думаете? Безукоризненная организация, несомненно, была лучшей. Стадионы на 80% были заполнены. Благодаря болельщикам со всего мира улицы городов пестрели. Но чему, собственно говоря, поспособствовал этот чемпионат мира по футболу?» Журналист считает, что Россия пошла на большой обман, скрыв все грехи за красивой футбольной оберткой. Ян Паличка пожаловался, что каждый шаг контролировали кордоны полицейских и тысячи камер. «Президент Путин и преданные ему люди контролировали все и особенно кичились тем, насколько Россия колоритна, улыбчива, приветлива, милосердна и великодушна. Была. Последний месяц Россия такой была. С ощущением, что Россия прекрасна, ее покидают иностранные болельщики. В качестве пропаганды чемпионат мира по футболу сослужил отличную службу. К сожалению», — резюмирует издание.

Подобным образом сформулировал свое мнение и журналист французского издания Le Figaro Пьер Авриль в статье «Чемпионат мира стал успешным для путинской России». «Иностранные болельщики смогли убедиться, что Россия — гостеприимная и дружественная страна, и многие стереотипы потеряли актуальность. Об этом сказал Путин во время встречи со звездами советского футбола, и за ним повторяют государственное телевидение и простые люди на улицах. Россияне пели и танцевали на Никольской улице вместе с иностранцами, но они считают, что период свободы закончится вместе с чемпионатом. Кремль уже воспользовался им, чтобы представить непопулярный проект пенсионной реформы, который обрушил рейтинги Владимира Путина».