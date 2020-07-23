Курорт «Роза Хутор» открыл музей самоцветов и минералов. В коллекции есть осколок Челябинского метеорита
На курорте «Роза Хутор» начал работу музей «Каменное сердце Урала»
Музей располагается в здании отеля «Сибирь» этно-комплекса «Моя Россия», который открылся для посещения 22 июля. Он предлагает гостям гор Сочи увидеть сокровища земли, собранные из разных регионов РФ. В коллекции — более 12 тыс. камней и минералов. Хранитель музея Даниил Ефременко собирал ее более 30 лет.
«Самый ценный экспонат в моей коллекции — осколки знаменитого Челябинского метеорита. Дело в том, что каменный метеорит на земле обнаружить очень сложно. Он содержит практически все существующие минералы и лишь на разрезе можно увидеть частички космической пыли», — рассказал Ефременко.
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Небольшая частичка метеорита сегодня оценивается в сумму порядка 600 тыс. рублей, а вся коллекция музея самоцветов Урала в комплексе «Моя Россия» стоит более 10 млн рублей. Например, здесь представлены различные виды яшмы из месторождений от Оренбурга до Магнитки. Есть даже ярко-лиловые чароиты, которые сейчас считаются очень редкими. Их добывали в единственном месте на земле — на реке Чара, протекающей по Забайкалью и Якутии. В ювелирно-часовом производства чароиты использовал дом Картье. Несколько лет назад месторождение иссякло. Полюбоваться на чароит теперь можно только в музеях, в том числе — на «Розе Хутор».
«У нас можно не только посмотреть на камни, но и узнать их историю. Например, почему гора в сказке Бажова —медная, а шкатулка — малахитовая? Все просто. Ценный малахит — это обычная ржавчина на медных самородках, которая копилась тысячелетиями», — сказал Ефременко.
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«Для всех желающих в музее могут провести специальные экскурсии. Детям будет интересно познавательное путешествие в мир физики, здесь пригодится исландский шпат, который используется в поляризации. В собрании музея также есть экспонаты, иллюстрирующие далекое прошлое земли: зубы мозазавра, окаменелость морского ежа возрастом в 70 млн лет и череп доисторического сибирского бизона», — отметили в пресс-службе курорта.
Культурно-этнографический центр «Моя Россия» создан с учетом традиций домостроения разных регионов РФ. Комплекс управляется курортом «Роза Хутор» и располагается недалеко от него на берегу бурной горной реки Мзымта. На территории в 3,3 га есть 11 тематических павильонов, демонстрирующих архитектуру Кавказа, Суздали, центральной России, Москвы, Кубани, Санкт-Петербурга, Русского Севера, Казани, Урала, Сибири и Бурятии.
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