На курорте «Роза Хутор» начал работу музей «Каменное сердце Урала»

Музей располагается в здании отеля «Сибирь» этно-комплекса «Моя Россия», который открылся для посещения 22 июля. Он предлагает гостям гор Сочи увидеть сокровища земли, собранные из разных регионов РФ. В коллекции — более 12 тыс. камней и минералов. Хранитель музея Даниил Ефременко собирал ее более 30 лет. «Самый ценный экспонат в моей коллекции — осколки знаменитого Челябинского метеорита. Дело в том, что каменный метеорит на земле обнаружить очень сложно. Он содержит практически все существующие минералы и лишь на разрезе можно увидеть частички космической пыли», — рассказал Ефременко.

Небольшая частичка метеорита сегодня оценивается в сумму порядка 600 тыс. рублей, а вся коллекция музея самоцветов Урала в комплексе «Моя Россия» стоит более 10 млн рублей. Например, здесь представлены различные виды яшмы из месторождений от Оренбурга до Магнитки. Есть даже ярко-лиловые чароиты, которые сейчас считаются очень редкими. Их добывали в единственном месте на земле — на реке Чара, протекающей по Забайкалью и Якутии. В ювелирно-часовом производства чароиты использовал дом Картье. Несколько лет назад месторождение иссякло. Полюбоваться на чароит теперь можно только в музеях, в том числе — на «Розе Хутор». «У нас можно не только посмотреть на камни, но и узнать их историю. Например, почему гора в сказке Бажова —медная, а шкатулка — малахитовая? Все просто. Ценный малахит — это обычная ржавчина на медных самородках, которая копилась тысячелетиями», — сказал Ефременко.