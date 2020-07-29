В эти выходные состоится первый в истории матч женской команды «Краснодара»

В 18:00 ЖФК «Краснодар» встретится в Москве на «Сапсан-Арене» с женской сборной «Локомотива» в матче 1-го тура Высшей лиги чемпионата России по футболу.

Напомним, в феврале 2020 года стало известно , что власти Кубани и руководство ФК «Краснодар» договорились о создании новой команды по женскому футболу. 23 июня ФК «Краснодар» представил состав женской команды.

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.