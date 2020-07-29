В эти выходные состоится первый в истории матч женской команды «Краснодара»

Краснодарский край

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В футбольном клубе «Краснодар» 29 июля сообщили, что когда пройдет первый матч женской сборной

Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что власти Кубани и руководство ФК «Краснодар» договорились о создании новой команды по женскому футболу. 23 июня ФК «Краснодар» представил состав женской команды.

29 июля в пресс-службе ФК «Краснодара» сообщили, что первая официальная игра женской команды состоится 1 августа.

В 18:00 ЖФК «Краснодар» встретится в Москве на «Сапсан-Арене» с женской сборной «Локомотива» в матче 1-го тура Высшей лиги чемпионата России по футболу.

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Матч будут транслировать на ютуб-канале РФС, посвященном женскому футболу в России.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2018 года в Академии «Краснодара» стартовал экспериментальный набор девочек.

Краснодар ФК «Краснодар» ФК «Локомотив» Футбол

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