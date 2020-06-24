ФК «Краснодар» представил состав женской команды

Краснодарский край

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Вечером 23 июня ФК «Краснодар» официально был объявлен состав женской команды и специалисты, которые будут тренировать девушек

Напомним, в феврале этого года стало известно, что власти Кубани и руководство ФК «Краснодар» договорились о создании новой команды по женскому футболу. Команду собирались сформировать на основе ФК «Кубаночка», который ранее входил в структуру ГБУ «Региональный центр спортивной подготовки по игровым видам спорта».

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Вратарями команды будут — Татьяна Щербак, Наталья Становова и Елена Кочнева. Защитниками — Даниэла Басаева, Виктория Клочко, Анна Десятник, Насиба Гасанова и Яна Воробьева. Полузащитниками — Полина Органова, Снежана Ястребинская, Анна Синько, Екатерина Фролова, Алина Лихота, Наталья Соколова, Медея Жаркова, Яна Чуб, Ангелина Лазутова, Карина Самойленко, Наталья Солодкая. Нападающими — Елена Костарева, Виктория Шкода, Юлия Анисимова, Алена Гусева.

Главным тренером женской сборной стала Татьяна Зайцева. Также в состав тренерского штаба вошли старший тренер Елена Порожнюк и тренер вратарей Игорь Фильченко.

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На официальном сайте ФК «Краснодара» создали раздел, где можно подробнее ознакомиться с составом команды.

Как уточнили в пресс-службе футбольного клуба, девушки будут выступать в Высшем дивизионе чемпионата России.

Как сообщали Юга.ру, 16 июня ФК «Краснодар» назначил на должность нового главного тренера клуба, им стал Мурад Мусаев.

Краснодар Сергей Галицкий ФК «Краснодар» Футбол

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