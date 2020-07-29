В Сочи полиция задержала фотографа, который мучил обезьянку

Полицейские в Сочи 29 июля задержали мужчину, который издевался над мартышкой и предлагал туристам сфотографироваться с ней

Напомним, накануне в соцсетях жители Сочи опубликовали видео, на котором пляжный фотограф издевается над обезьянкой — мужчина небрежно мыл мартышку и держал ее за голову.

После публикации видео, полиция начала проверку и установила личность мужчины. Им оказался 43-летний житель соседней республики. Сотрудники полиции задержали мужчину дома и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

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Выяснилось, что мужчина занимался незаконным фотобизнесом на пляже, а животное брал в аренду у своего знакомого.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на мужчину составили административные протоколы по статьям 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии) и 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Материалы направлены в суд для принятия решения.