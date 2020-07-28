В Сочи полиция начала проверку после публикации видео, где фотограф мучает обезьянку

Краснодарский край

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В соцсетях 28 июля опубликовали видео, на котором пляжный фотограф в Сочи издевается над обезьянкой

В телеграм-канале «Жизнь в Сочи» 28 июля разместили видео, на котором мужчина моет мартышку, небрежно держа за ее голову. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии.

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После публикации видео, полиция начала проверку, сейчас устанавливается личность мужчины, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю. В ведомстве отметили, что вопрос об изъятии у фотографа животного будет решаться после завершения проверочных мероприятий.

Позже в пресс-службе мэрии Сочи порталу Юга.ру сообщили, что полицейским удалось установить личность мужчины и адрес его проживания, однако дома его не оказалось.

Также в мэрии Сочи добавили, что во время рейда «Курорт — 2020» в Адлере 28 июля были зафиксированы факты незаконного использования двух обезьян для предоставления фотоуслуг. Животных осмотрели ветеринары, их здоровью ничего не угрожает. Сейчас обезьян передали на временное содержание сочинским зоозащитникам.

«На владельцев животных составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения) и по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Материалы будут переданы в суд для рассмотрения», — уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

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Напомним, в июне 2019 года жители Сочи создали петицию и потребовали законодательно запретить фотобизнес с животными. Ранее подобный сбор подписей за полный запрет на курортах края незаконного бизнеса фотографов, предлагающих фотографии с животными, организовывали в 2015 году.

Животные Курорты и туризм Полиция Сочи

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