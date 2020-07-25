В Анапе снова запретили купаться в море на матрасах
В Анапе 25 июля ввели запрет на плавание в море на надувных плавсредствах
В пресс-службе администрации города 25 июля сообщили, что на территории курорта усилился отжимный северо-восточный ветер. Из-за этого на пляжах запретили выходить в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.
В управлении гражданской обороны и защиты населения призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свои жизни.
По данным гидрометцентра Кубани, 25 июля температура воды в Черном море в районе Анапы составляет 23 °C.
На сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии разместили карту значений скорости и направления приводного ветра, на которой видно, что в Черном море воздушные потоки двигаются от берегов Анапы со скоростью 6-9 м/с.
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