В Анапе снова запретили купаться в море на матрасах

В Анапе 25 июля ввели запрет на плавание в море на надувных плавсредствах

В пресс-службе администрации города 25 июля сообщили, что на территории курорта усилился отжимный северо-восточный ветер. Из-за этого на пляжах запретили выходить в море на надувных плавательных средствах и катамаранах.

В управлении гражданской обороны и защиты населения призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свои жизни.

По данным гидрометцентра Кубани, 25 июля температура воды в Черном море в районе Анапы составляет 23 °C.

На сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии разместили карту значений скорости и направления приводного ветра, на которой видно, что в Черном море воздушные потоки двигаются от берегов Анапы со скоростью 6-9 м/с.