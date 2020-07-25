В Анапе снова запретили купаться в море на матрасах

Краснодарский край

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В Анапе 25 июля ввели запрет на плавание в море на надувных плавсредствах

В пресс-службе администрации города 25 июля сообщили, что на территории курорта усилился отжимный северо-восточный ветер. Из-за этого на пляжах запретили выходить в море на надувных плавательных средствах и катамаранах. 

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В управлении гражданской обороны и защиты населения призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свои жизни.

По данным гидрометцентра Кубани, 25 июля температура воды в Черном море в районе Анапы составляет 23 °C. 

На сайте Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии разместили карту значений скорости и направления приводного ветра, на которой видно, что в Черном море воздушные потоки двигаются от берегов Анапы со скоростью 6-9 м/с.

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Напомним, утром 25 июля в Керченском проливе у берегов Тамани затонула бронемашина из колонны, участвовавшей в патриотической акции. Организаторы мероприятия объяснили, что ЧП случилось на отрезке с сильным течением и боковым ветром.

Как писали Юга.ру, в выходные в Краснодарском крае прогнозируют грозовые дожди и жару до 35 °C.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Черное море

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