У двух сотрудников сочинского центра «Сириус» нашли COVID-19

В Сочи у двух сотрудников образовательного центра «Сириус» в начале июля благодаря массовому тестированию выявили коронавирус

«Коронавирус был обнаружен три недели назад у двух сотрудников административного и инженерного подразделений, которые не контактируют с участниками образовательных программ, даже через третьи руки. Сейчас они идут на поправку», — сообщили порталу Юга.ру 29 июля в пресс-службе образовательного центра «Сириус».

Напомним, с 18 марта учащихся профильных классов образовательного центра «Сириус» перевели на дистанционные занятия. В июне, после двухмесячного перерыва, центр принял первых воспитанников — 156 школьников, в июле — 400.

Представитель пресс-службы обратила внимание, что Фонд «Талант и успех» (учредитель ОЦ «Сириус») начал массовое тестирование на коронавирус с середины мая, в рамках подготовки к открытию образовательных программ. Всего за три месяца исследований из 2 тыс. сотрудников фонда заболели двое.

«Только 300 наших сотрудников непосредственно контактируют с детьми — участниками образовательных программ, остальные работают в инженерно-технических службах», — уточнили в пресс-службе.

В «Сириусе» отметили, что для обеспечения безопасности воспитанников кампусу, тренировочным аренам и учебным классам в Парке науки и искусства присвоили категорию «чистой зоны». Там на протяжении всех трех недель программы со школьниками находятся только педагоги, кураторы и медицинский персонал — все те, кто предварительно прошел тест на COVID-19, провел две недели в изоляции, продолжает периодическое плановое тестирование, им ежедневно измеряют температуру. Попасть в «чистую зону» извне невозможно — все коммуникации осуществляются с четким соблюдением дистанций, в специально отведенных участках. Продукты и предметы первой необходимости туда доставляют после санитарной обработки.

Как писали Юга.ру, 27 июля чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы РФ Антон Шипулин сообщил, что он вместе с семьей в Сочи заразился коронавирусом.