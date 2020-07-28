В Апшеронском районе подтопило три населенных пункта

В Апшеронском районе 28 июля из-за сильного ливня вышли из берегов реки, были подтоплены три населенных пункта

Напомним, накануне МЧС Кубани объявило экстренное предупреждение по непогоде на 27 и 28 июля. По прогнозам синоптиков в регионе ожидался сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. 28 июля в крае также было объявлено экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках. А власти Сочи предупредили местных жителей и гостей курорта о возможном сходе селевых потоков в горах.

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Днем в пабликах опубликовали видео, снятое в Апшеронском районе. Очевидцы сообщали, что река Кура вышла из берегов, а машины не могут проехать по дороге. Позже в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что сильные ливни подтопили три населенных пункта в Апшеронском районе.

Так, в станице Куринской вода со склонов подтопила около 20 придворовых территорий и частично зашла в дома. При этом социально-значимые объекты не пострадали. В районе хутора Городок вышла из берегов река Кура и подтопила 51 придворовую территорию. По предварительным данным, дома не затопило. Кроме того, был подтоплен низководный мост через реку. А в станице Нефтяной вышла из берегов река Туха, залив 20 придворовых территории. По предварительным данным МЧС, в дома вода не зашла.

На месте подтоплений работает оперативная группа ГУ МЧС России по краю и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона МЧС России. Также в район было направлено отделение аэромобильной группировки с одним плавсредством, световыми башнями и дронами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, к 20:00 вода с подтопленных территорий сошла, незначительный уровень воды остался в низменных участках. Последствия ливней ликвидируют 76 спасателей и 19 спецмашин от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, в том числе 39 человек и 5 единиц техники от МЧС России.

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Подготовлены тепловые пушки для просушки домов. Эвакуация местных жителей не проводилась, однако в случае необходимости спасатели развернут пункты временного размещения. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России.

UPD: Позже в МЧС Кубани опубликовали уточнение по ситуации в Апшеронском районе. В станице Куринской было подтоплено около сотни придворовых территорий, при этом затопило 45 домов . В районе хутора Городок из-за выхода из берегов реки Кура подтопило 20 придворовых территории, в три дома зашла вода . В станице Нефтяная вышедшая из берегов река Туха подтопила 56 придворовых территорий, 52 дома подтопило .

Как писали Юга.ру, накануне в Мостовском районе ветер сорвал крыши с шести домов и повалил деревья.