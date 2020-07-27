На Кубани объявили экстренное предупреждение по непогоде

По данным северо-кавказского гидрометцентра, до конца суток 27 июля, а также 28 июля в Краснодарском крае (кроме Сочи) ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

Возможно затопление и подтопление территорий, резкие подъемы уровней рек, размыв берегов и другое. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рекомендовали оставаться дома, использовать ветрозащитную непромокаемую одежду и парковать транспорт в предназначенных для этого местах.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.