В Апшеронске сильный ливень подтопил 15 домов

Краснодарский край

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В Апшеронском районе 24 июня 15 домов подтопило из-за сильного ливня

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По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в Апшеронске прошел сильный дождь и система ливневых стоков не справилась с потоком воды. Из-за этого подтопленными оказались 17 придворовых территорий и 15 домов.

В администрации Апшеронского района организовали работу групп по обследованию территорий. Ситуация на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Также на месте работала оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, ночью 25 июня вода сошла.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2018 года на Кубани прошли сильные ливни. В Апшеронском районе спасатели эвакуировали жителей из подтопленных домов, после чего из-за потопа ввели режим чрезвычайной ситуации.

Апшеронский район МЧС Стихийные бедствия
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