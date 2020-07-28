Курбан-байрам в Адыгее объявили выходным днем
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов решил сделать 31 июля выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама
Напомним, Муфтият Адыгеи и Кубани объявил 31 июля первым днем праздника Курбан-байрам, который отмечают три дня. Однако из-за коронавируса в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Кубани решили не проводить в этом году коллективные праздничные молитвы и рекомендовали верующим встретить праздник в кругу семьи.
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Глава Адыгеи 28 июля 28 июля подписал указ, согласно которому Курбан-байрам будет выходным. Руководителям органов госвласти и местного самоуправления, главам организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано предоставить 31 июля работникам выходной день.
Курбан-байрам — исламский праздник окончания хаджа, который отмечают через 70 дней после Ураза-байрама, в память жертвоприношения пророка Ибрахима. Главный обряд праздника — жертвоприношение. Жертвенное животное делят на три части, две из которых раздают неимущим, а также гостям и родственникам, а третью оставляют семье.
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