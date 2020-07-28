Курбан-байрам в Адыгее объявили выходным днем

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов решил сделать 31 июля выходным днем в связи с празднованием Курбан-байрама

Напомним, Муфтият Адыгеи и Кубани объявил 31 июля первым днем праздника Курбан-байрам, который отмечают три дня. Однако из-за коронавируса в Духовном управлении мусульман Адыгеи и Кубани решили не проводить в этом году коллективные праздничные молитвы и рекомендовали верующим встретить праздник в кругу семьи.

Глава Адыгеи 28 июля 28 июля подписал указ, согласно которому Курбан-байрам будет выходным. Руководителям органов госвласти и местного самоуправления, главам организаций, независимо от форм собственности, рекомендовано предоставить 31 июля работникам выходной день.