В Адыгее закрыли мечети и отменили коллективные молитвы на Курбан-байрам

Адыгея, Краснодарский край

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Муфтият Адыгеи и Кубани из-за коронавируса в конце июля решил закрыть ряд мечетей и отменил коллективные молитвы в честь Курбан-байрама

Напомним, к 27 июля в республике коронавирусом заболело 2 тыс. 642 человека, в том числе 38 новых случаев за сутки, а число умерших с COVID-19 достигло 20 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Майкопе — 28 человек. Кроме того, высокий коэффициент распространения вируса зафиксирован в Адыгейске и ауле Кошехабль. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Духовное управление мусульман (ДУМ) Республики Адыгея и Краснодарского края приняло решение с 28 июля временно закрыть там мечети.

Во всех остальных мечетях республики и края коллективные молитвы, приуроченные к празднику Курбан-байрам, проводиться не будут. Это же касается и пятничных коллективных молитв, сообщили порталу Юга.ру в ДУМ Адыгеи и Кубани. Муфтият также  призвал всех верующих мусульман провести праздник в кругу семьи.

Как писали Юга.ру, первым днем мусульманского праздника Курбан-байрам объявлено 31 июля. Обычно в республике его объявляют выходным днем.

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