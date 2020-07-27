Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом
Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июля возмутился введением санкций США и заявил, что заслуживает Нобелевской премии
Напомним, 20 июля США внесли в черный список главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его дочерей, причиной стала причастность политика к нарушениям прав человека. В ответ на это Кадыров опубликовал фото с пулеметом, а затем — с 14 детьми.
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27 июля в эфире телеканала «Россия 1» глава республики снова прокомментировал введенные против него санкции. Он заявил, что борется с терроризмом, и удивился обвинению в нарушении права человека.
«Мы боремся, погибаем, защищая права человека. Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они наоборот меня под санкции. Несправедливо!» — процитировал слова Кадырова телеканал «360».
Напомним, в 2016 году глава Чечни заявил, что республика — это единственное место в мире, где побежден терроризм.
Как писали Юга.ру, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил, что президент присвоил ему новое воиское звание — генерал-майора.
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