Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом

Напомним, 20 июля США внесли в черный список главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его дочерей, причиной стала причастность политика к нарушениям прав человека. В ответ на это Кадыров опубликовал фото с пулеметом, а затем — с 14 детьми.

27 июля в эфире телеканала «Россия 1» глава республики снова прокомментировал введенные против него санкции. Он заявил, что борется с терроризмом, и удивился обвинению в нарушении права человека.

«Мы боремся, погибаем, защищая права человека. Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они наоборот меня под санкции. Несправедливо!» — процитировал слова Кадырова телеканал «360».