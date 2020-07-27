Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом

Чечня, В мире

Распечатать

Глава Чечни Рамзан Кадыров 27 июля возмутился введением санкций США и заявил, что заслуживает Нобелевской премии

Напомним, 20 июля США внесли в черный список главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его дочерей, причиной стала причастность политика к нарушениям прав человека. В ответ на это Кадыров опубликовал фото с пулеметом, а затем — с 14 детьми.

Читайте также:

27 июля в эфире телеканала «Россия 1» глава республики снова прокомментировал введенные против него санкции. Он заявил, что борется с терроризмом, и удивился обвинению в нарушении права человека.

«Мы боремся, погибаем, защищая права человека. Мы остановили войну, уничтожили международный терроризм. Нобелевскую премию мне надо дать за победу над терроризмом, а они наоборот меня под санкции. Несправедливо!» — процитировал слова Кадырова телеканал «360».

Напомним, в 2016 году глава Чечни заявил, что республика — это единственное место в мире, где побежден терроризм.

Как писали Юга.ру, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил, что президент присвоил ему новое воиское звание — генерал-майора.

Рамзан Кадыров Санкции США Терроризм

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи чемпион мира по биатлону Антон Шипулин и члены его семьи заразились коронавирусом
В Адыгее число умерших от коронавируса увеличилось до 20 человек
Крупный град обрушился на горные поселки Адыгеи
В МВД назвали фейком видео с нападением на полицейских в Сочи и пообещали наказать героев ролика
Кадыров заявил, что достоин Нобелевской премии за победу над терроризмом
Минпросвещения: Российские школьники начнут учебный год в обычном формате

Лента новостей

Статьи

«Выходили в море на сутки, но не погружались — могли взорваться»

История «краснодарской» подводной лодки с Затона

Статьи

В путешествие мечты

«Пятёрочка» назвала победителя акции «Большие Гастролли»

Статьи Партнерский

Как попасть в Школу молодого предпринимателя и чем она полезна? Отвечаем в 6 карточках

Реклама на портале