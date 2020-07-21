США ввели санкции против Кадырова. Он ответил фотографиями с пулеметом, а затем — с 14 детьми

США 20 июля внесли в черный список главу Чечни Рамзана Кадырова и двух его дочерей

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Госдеп внес главу Чечни Рамзана Кадырова в черный список из-за его причастности к серьезным нарушениям прав человека в республике. Госдеп осудил угрозы насилия со стороны Кадырова в отношении двух журналистов, освещающих пандемию COVID-19, сообщили RT. Также под санкции попали некоторые члены семьи Кадырова — теперь они не могут въехать в США.

МИД РФ пообещало ответить Вашингтону на это решение. Официальный представитель министерства Мария Захарова написала, что будет сложно ответить зеркально, но «что-нибудь придумаем», сообщил телеканал «360» .

Сам Кадыров в ответ на санкции сначала опубликовал в своем телеграм-канале фотографию с пулеметом и подписью «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее». Комментарий он сопроводил смеющимися эмодзи.

Однако уже через час Кадыров опубликовал новый пост, в котором заявил, что почти 100% людей проголосовали за него и местные жители его поддерживают. Он возмутился введением санкций в отношении супруги и двух дочерей и спросил, какие преступления они совершили и чьи права нарушили.

«Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций!», — написал Кадыров.

Также глава республики напомнил, что помимо двух дочерей у него есть еще 12 детей и предложил Помпео включить и их в список.