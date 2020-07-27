В Сочи снова прогнозируют смерчи
В Сочи 27 июля объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем
Напомним, 27 и 28 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по смерчам в акватории Черного моря на участке от Анапы до Сочи.
«В ближайшие несколько часов над морем — на участке от Магри до Веселого — могут формироваться смерчи. Об этом сообщили в МЧС и подтвердили синоптики», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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Жителям и гостям курорта рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, особенно во время нахождения на пляже. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 112.
Как писали Юга.ру, в 2020 году активное образование воздушных воронок над морем в Сочи началось на месяц раньше обычного — в июле.
Днем 21 июля смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности. Сильный ветер поднял над землей и закрутил вихрем лежаки и зонты, перевернул парковые диваны, разнес палатку. Туристы едва успели укрыться от удара стихии.
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