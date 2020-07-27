В Сочи снова прогнозируют смерчи

Напомним, 27 и 28 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по смерчам в акватории Черного моря на участке от Анапы до Сочи.

«В ближайшие несколько часов над морем — на участке от Магри до Веселого — могут формироваться смерчи. Об этом сообщили в МЧС и подтвердили синоптики», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.