В Сочи снова прогнозируют смерчи

Краснодарский край

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В Сочи 27 июля объявили штормовое предупреждение из-за угрозы формирования смерчей над Черным морем

Напомним, 27 и 28 июля в Краснодарском крае действует экстренное предупреждение по смерчам в акватории Черного моря на участке от Анапы до Сочи.

«В ближайшие несколько часов над морем — на участке от Магри до Веселого — могут формироваться смерчи. Об этом сообщили в МЧС и подтвердили синоптики», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

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Жителям и гостям курорта рекомендуется принять необходимые меры предосторожности, особенно во время нахождения на пляже. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 112.

Как писали Юга.ру, в 2020 году активное образование воздушных воронок над морем в Сочи началось на месяц раньше обычного — в июле.

Днем 21 июля смерч подошел к пляжной зоне в районе Имеретинской низменности. Сильный ветер поднял над землей и закрутил вихрем лежаки и зонты, перевернул парковые диваны, разнес палатку. Туристы едва успели укрыться от удара стихии.

МЧС Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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