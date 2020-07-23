В Сочи сезон смерчей начался на месяц раньше

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи в 2020 году активное образование воздушных воронок над морем началось раньше обычного на месяц - в июле

Напомним, в конце июня ученые предупредили о высоком риске образования смерчей над Черным морем этим летом из-за экстремальной жары.

В Сочи самым активным по частоте образования смерчей обычно считается август, когда температуры воздуха и морской воды достигают максимальных отметок. Но в 2020 году сезон смерчей стартовал в середине лета.

«В этом году за счет мощнейшего антициклона, который долгое время управлял погодой на юге, вода прогрелась очень быстро, и смерчи наблюдаются с первой декады июля», — объяснил ситуацию РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Читайте также:

По его словам, некоторые смерчи могут выходить на сушу. Такое природное явление случилось, например, днем 21 июля в Сочи.

В Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру напомнили, что смерч является опасным атрибутом лета в Сочи.

«Это вихрь, который образующийся в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком и распространяется к поверхности земли или моря в виде гигантского темного вращающегося столба или воронки», — объяснили в центре.

На сайте ведомства уточняется, что высота вихря может составлять сотни метров (в ряде случаев 1-2 км), диаметр 10-30 метров, время существования — от нескольких минут до часа и более. Внутри смерча скорость ветра достигает 20-30 м/с.

Погода Сочи Стихийные бедствия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Пропавший в Краснодаре машинист трамвая нашелся в больнице
В Сочи сезон смерчей начался на месяц раньше
На заместителя мэра Майкопа завели дело за незаконное предпринимательство
ФК «Краснодар» расстался с Фернандешем и Фьолусоном
В Сочи ищут двух туристов, которые потерялись в тумане и без снаряжения заночевали на скалах
На Ставрополье случилось землетрясение

Лента новостей

Статьи Партнерский

Как жажда жизни влияет на здоровье? Посткарантинный тест

Мнения

«Сейчас мы живем, как в «Интерстелларе»

Аналитик Артур Каратай о победе «Краснодара» над «Ахматом»

Статьи

Кому водить?

Изменилось ли в России отношение к женщинам за рулем

Реклама на портале