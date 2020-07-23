В Сочи сезон смерчей начался на месяц раньше

В Сочи в 2020 году активное образование воздушных воронок над морем началось раньше обычного на месяц - в июле

Напомним, в конце июня ученые предупредили о высоком риске образования смерчей над Черным морем этим летом из-за экстремальной жары.

В Сочи самым активным по частоте образования смерчей обычно считается август, когда температуры воздуха и морской воды достигают максимальных отметок. Но в 2020 году сезон смерчей стартовал в середине лета.

«В этом году за счет мощнейшего антициклона, который долгое время управлял погодой на юге, вода прогрелась очень быстро, и смерчи наблюдаются с первой декады июля», — объяснил ситуацию РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его словам, некоторые смерчи могут выходить на сушу. Такое природное явление случилось, например, днем 21 июля в Сочи.

В Специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей порталу Юга.ру напомнили, что смерч является опасным атрибутом лета в Сочи.

«Это вихрь, который образующийся в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком и распространяется к поверхности земли или моря в виде гигантского темного вращающегося столба или воронки», — объяснили в центре.