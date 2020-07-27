МЧС Кубани предупредило о формировании смерчей на Черном море

По данным северо-кавказского гидрометцентра, 27 и 28 июля над Черным морем на участке от Анапы до поселка Магри есть опасность формирования смерчей.

Гостям и жителям края рекомендовали находиться в помещениях и следить за детьми. Если сильный ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если смерч застал в автомобиле, нужно выйти из него и укрыться в кювете, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.