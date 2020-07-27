МЧС Кубани предупредило о формировании смерчей на Черном море
В Краснодарском крае МЧС объявило экстренное предупреждение по формированию смерчей на 27 и 28 июля
По данным северо-кавказского гидрометцентра, 27 и 28 июля над Черным морем на участке от Анапы до поселка Магри есть опасность формирования смерчей.
Гостям и жителям края рекомендовали находиться в помещениях и следить за детьми. Если сильный ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев. Если смерч застал в автомобиле, нужно выйти из него и укрыться в кювете, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.
Напомним, в начале недели на Кубани синоптики прогнозируют дожди и грозы. Кроме того, МЧС Кубани объявило в регионе экстренное предупреждение по непогоде.
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