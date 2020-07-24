В Сочи будут судить экс-директора МУП «Сочиавтотранс» за превышение полномочий
24 июля в Центральный суд Сочи было передано дело в отношении бывшего директора «Сочиавтотранса», его обвиняют в превышении должностных полномочий
МУП «Сочиавтотранс» по договору лизинга приобрело 213 автобусов. Они были застрахованы, их ремонт осуществляется страховщиком. Однако с января 2015 года по октябрь 2016 на девяти автобусах произошло механическое повреждение стекол.
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По версии следствия, директор организации, зная, что это страховые случаи, распорядился провести ремонт автомобилей за счет водителей и вычесть из зарплаты девяти сотрудников 400 тыс. рублей в счет погашения ремонта.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, его передали для рассмотрения в Центральный суд Сочи, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что оперативное сопровождение по уголовному делу 68-летнего обвиняемого взяли на себя сотрудники краевого управления УФСБ России.
По данным «Ъ-Кубань», обвиняемым является экс-директор предприятия Юрий Касьяненко. Юга.ру сообщали, что Косьяненко был назначен на эту должность в январе 2015 года, ранее он руководил управлением ФНС Курганской области.
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Отметим, с августа по декабрь 2014 года предыдущий директор МУП «Сочиавтотранс» не выплачивал заработную плату восьми работникам. Задолженность по зарплате превысила 550 тыс. рублей. В 2015 году следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.
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