В Сочи будут судить экс-директора МУП «Сочиавтотранс» за превышение полномочий

24 июля в Центральный суд Сочи было передано дело в отношении бывшего директора «Сочиавтотранса», его обвиняют в превышении должностных полномочий

МУП «Сочиавтотранс» по договору лизинга приобрело 213 автобусов. Они были застрахованы, их ремонт осуществляется страховщиком. Однако с января 2015 года по октябрь 2016 на девяти автобусах произошло механическое повреждение стекол.

По версии следствия, директор организации, зная, что это страховые случаи, распорядился провести ремонт автомобилей за счет водителей и вычесть из зарплаты девяти сотрудников 400 тыс. рублей в счет погашения ремонта.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, его передали для рассмотрения в Центральный суд Сочи, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю уточнили, что оперативное сопровождение по уголовному делу 68-летнего обвиняемого взяли на себя сотрудники краевого управления УФСБ России.

По данным «Ъ-Кубань», обвиняемым является экс-директор предприятия Юрий Касьяненко. Юга.ру сообщали, что Косьяненко был назначен на эту должность в январе 2015 года, ранее он руководил управлением ФНС Курганской области.