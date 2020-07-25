В Краснодаре умерли два пациента с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Краснодарского края 25 июля рассказал подробности о двух новых летальных исходах пациентов с COVID-19

Напомним, к 25 июля число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 7 тыс. 690 человек. 102 заболевших скончались, в том числе 2 летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В оперштабе Кубани рассказали истории болезни этих пациентов.

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Одной из умерших оказалась 69-летняя жительница Гулькевичей, она заболела 4 июля. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Женщину лечили в специализированной краевой инфекционной больнице в Краснодаре. Когда состояние пациентки ухудшилось,  ее перевели на аппарат ИВЛ. У женщины также был хронический холецистит и гипертоническая болезнь. Спасти ее не удалось. 

Второй жертвой коронавируса стал 48-летний житель Краснодара. Он заболел 3 июля, после чего у мужчины обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ подтвердил заражение COVID-19. 

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Пациенту становилось хуже, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких в СКИБ, однако это не помогло спасти его жизнь. Уточняется, что у краснодарца также были сопутствующие заболевания — сахарный диабет, диабетическая нефропатия и гипертония.

Как писали Юга.ру, 23 июля оперштаб Краснодарского края сообщил, что число умерших с коронавирусом в регионе достигло 100 человек. Сотой жертвой оказался 55-летний житель Сочи.

Гулькевичский район Краснодар Медицина смерть

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