В Краснодаре умерли два пациента с коронавирусом

Напомним, к 25 июля число зараженных коронавирусом на Кубани достигло 7 тыс. 690 человек. 102 заболевших скончались, в том числе 2 летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В оперштабе Кубани рассказали истории болезни этих пациентов.

Одной из умерших оказалась 69-летняя жительница Гулькевичей , она заболела 4 июля. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Женщину лечили в специализированной краевой инфекционной больнице в Краснодаре. Когда состояние пациентки ухудшилось, ее перевели на аппарат ИВЛ. У женщины также был хронический холецистит и гипертоническая болезнь. Спасти ее не удалось.