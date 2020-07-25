За сутки коронавирус выявили у 92 жителей Кубани, из них 48 — в Краснодаре
В Краснодарском крае к 25 июля количество зараженных COVID-19 достигло 7 тыс. 690 человек
Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлые сутки в России выявили 5 тыс. 871 новый случай инфицирования коронавирусом во всех 85 регионах. У 25,1% зараженных не было клинических проявлений болезни, отметил RT. Скончались 146 больных, выздоровели 8 тыс. 366 человек.
В топ-3 регионов по числу новых зараженных — Москва (+648), Свердловская область (+251) и Ханты-Мансийский автономный округ (+193). В регионах юга и Северного Кавказа случаи заражения распределились следующим образом:
- Ростовская область — 124;
- Ставропольский край — 118;
- Краснодарский край — 92;
- Дагестан — 40;
- Адыгея — 34;
- Карачаево-Черкесия — 21;
- Ингушетия и Севастополь — по 20;
- Крым — 18;
- Северная Осетия — 17;
- Кабардино-Балкария — 15;
- Чечня — 14.
Всего к 25 июля в России зафиксировали 806 тыс. 720 человек с COVID-19. Официально известно о 13 тыс. 192 летальных случаях, из больницы выписали 597 тыс. 140 пациентов.
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что среди новых случаев заражения 52 женщины и 40 мужчин. Самому старшему пациенту 83 года, самому младшему — 2 месяца. Всего заболели девять детей: шестеро в Краснодаре и трое в Северском районе. Новые случаи инфицирования распределились по краю так:
- 48 — Краснодар;
- по 6 — Сочи и Кущевский район;
- 5 — Армавир;
- 4 — Северский район;
- по 3— Кавказский, Ленинградский и Тбилисский районы;
- по 2 —Горячий Ключ, Новороссийск и Новокубанский район;
- по 1 — Геленджик, Анапа, Апшеронский, Крыловский, Каневской, Гулькевичский, Курганинский и Тихорецкий районы.
Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 7 тыс. 690 жителей Кубани, включая 587 детей. Выздоровели 6 тыс. 653 пациента, скончались 102 больных (+2 за сутки).
«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 32 пациента, еще 1 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», сообщили в министерстве здравоохранения Кубани.
В медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 20 тыс. 994 человека, в том числе 2 тыс. 403 ребенка. В стационарах лечатся 2 тыс. 690 человек, из них 169 детей. Под наблюдением медиков в поликлиниках — 3 тыс. 628 человек, включая 459 детей. В обсерваторах находятся 15 приезжих.
Отметим, что с середины июля оперштаб Краснодарского края стал сообщать о ежедневном росте количества заболевших. Так, 17 июля число инфицированных COVID-19 превысило 7 тыс. человек, 18 июля было 70 новых заболевших, 19 июля — 75, 20 июля— 72, 21 июля — 78, 22 июля — 83 (впервые за полтора месяца больше 80), 23 июля — 85, 24 июля — 90.
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