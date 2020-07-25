За сутки коронавирус выявили у 92 жителей Кубани, из них 48 — в Краснодаре

В Краснодарском крае к 25 июля количество зараженных COVID-19 достигло 7 тыс. 690 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за прошлые сутки в России выявили 5 тыс. 871 новый случай инфицирования коронавирусом во всех 85 регионах. У 25,1% зараженных не было клинических проявлений болезни, отметил RT. Скончались 146 больных, выздоровели 8 тыс. 366 человек.

В топ-3 регионов по числу новых зараженных — Москва (+648), Свердловская область (+251) и Ханты-Мансийский автономный округ (+193). В регионах юга и Северного Кавказа случаи заражения распределились следующим образом:

Ростовская область — 124;

Ставропольский край — 118;

Краснодарский край — 92 ;

; Дагестан — 40;

Адыгея — 34;

Карачаево-Черкесия — 21;

Ингушетия и Севастополь — по 20;

Крым — 18;

Северная Осетия — 17;

Кабардино-Балкария — 15;

Чечня — 14.