На Кубани число умерших с коронавирусом достигло 100 человек

В Краснодарском крае 23 июля коронавирус диагностировали у 85 человек за сутки

В России за сутки выявили 5 тыс. 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 147 пациентов умерли и 8 тыс. 277 — выздоровели. Больше всего заболевших в Москве (608), Свердловской (249) и Нижегородской (202) областях. На юге самое большое количество заразившихся в Ставропольском крае (125), Ростовской области (120), Краснодарском крае (85), Дагестане (40), Адыгее (34) и Карачаево-Черкесии (27). Всего за период пандемии в России заболело 795 тыс. 38 человек в 85 регионах, написал RT. За весь период зафиксировали 12 тыс. 892 летальных исхода, выздоровели 580 тыс. 330 человек.

Оперштаб Кубани рассказал, что среди 85 новых пациентов 50 женщин и 35 мужчин в возрасте до 83 лет. Заболели шестеро детей в Крыловском, Кущевском, Белореченском, Туапсинском, Новокубанском районах и столице Кубани. Младшему из них 6 лет, старшему — 17. В Краснодаре и Армавире инфицированы по 7 человек, в остальном случаи распределились так: 10 — в Сочи;

9 — в Динском районе;

6 — в Кавказском районе;

5 — в Туапсинском районе;

4 — в Белореченском и Белоглинском районах;

по 3 — в Усть-Лабинском, Тихорецком и Апшеронском районах;

по 2 — в Анапе, Ейском, Тбилисском и Курганинском районах;

по 1 — в Новокубанском, Отрадненском, Абинском, Кущевском, Северском, Выселковском, Павловском, Кореновском, Ленинградском, Крыловском, Красноармейском, Лабинском, Каневском, Крымском районах, а также в Новороссийске и Геленджике.