На Кубани число умерших с коронавирусом достигло 100 человек
В Краснодарском крае 23 июля коронавирус диагностировали у 85 человек за сутки
В России за сутки выявили 5 тыс. 848 новых случаев коронавируса в 83 регионах, 147 пациентов умерли и 8 тыс. 277 — выздоровели. Больше всего заболевших в Москве (608), Свердловской (249) и Нижегородской (202) областях. На юге самое большое количество заразившихся в Ставропольском крае (125), Ростовской области (120), Краснодарском крае (85), Дагестане (40), Адыгее (34) и Карачаево-Черкесии (27).
Всего за период пандемии в России заболело 795 тыс. 38 человек в 85 регионах, написал RT. За весь период зафиксировали 12 тыс. 892 летальных исхода, выздоровели 580 тыс. 330 человек.
Оперштаб Кубани рассказал, что среди 85 новых пациентов 50 женщин и 35 мужчин в возрасте до 83 лет. Заболели шестеро детей в Крыловском, Кущевском, Белореченском, Туапсинском, Новокубанском районах и столице Кубани. Младшему из них 6 лет, старшему — 17. В Краснодаре и Армавире инфицированы по 7 человек, в остальном случаи распределились так:
- 10 — в Сочи;
- 9 — в Динском районе;
- 6 — в Кавказском районе;
- 5 — в Туапсинском районе;
- 4 — в Белореченском и Белоглинском районах;
- по 3 — в Усть-Лабинском, Тихорецком и Апшеронском районах;
- по 2 — в Анапе, Ейском, Тбилисском и Курганинском районах;
- по 1 — в Новокубанском, Отрадненском, Абинском, Кущевском, Северском, Выселковском, Павловском, Кореновском, Ленинградском, Крыловском, Красноармейском, Лабинском, Каневском, Крымском районах, а также в Новороссийске и Геленджике.
Всего в регионе были заражены 7 тыс. 508 человек, из них 6 тыс. 480 пациентов уже выписали с выздоровлением (+103 за сутки), а 100 больных не удалось спасти (+1). В минздраве Кубани отметили, что 23 пациента в тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ в восьми больницах. Один человек находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации в ККБ № 1.
За весь период пандемии к медикам Кубани обратились с подозрением на коронавирус 20 тыс. 337 человек, из них 2 тыс. 257 детей. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 643 пациента. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находятся 3 тыс. 530 жителей региона.
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