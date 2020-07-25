На Северном Кавказе четвертый раз за месяц произошло землетрясение

Это землетрясение стало четвертым за июль: ранее сейсмологи сообщали о подземных толчках в Чечне , Дагестане и на Ставрополье . Кроме того, в июне два землетрясения зафиксировали в Краснодарском крае.

По данным на сайте Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 4:06 в Итум-Калинском районев 6 км к северу от села Итум-Кали и в 59 км к югу от Грозного, уточняется на сайте Европейско-Cредиземноморского сейсмоцентра.

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