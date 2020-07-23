На Ставрополье случилось землетрясение
Утром 23 июля в Ставропольском крае зафиксировали подземные толчки
На сайте Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 6:23 в 6 км к востоку от села Отказного и к северо-западу от села Горькая Балка Советского района.
Магнитуда толчков составила 3,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км от поверхности земли.
«Повреждений никаких нет, жалоб от населения не поступало», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.
Отметим, что это третье за июль землетрясение, которое произошло на Северном Кавказе. 20 июля толчки магнитудой 3,6 зафиксировали в Дагестане недалеко от Махачкалы. А 10 июля сейсмологи зарегистрировали подземные колебания в Чечне, в 35 км от Грозного.
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