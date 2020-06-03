В Кубанской Колонке произошло землетрясение

Краснодарский край

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В Крымском районе утром 3 июня произошло второе за два дня землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 зафиксировали в 10:16 возле хутора Кубанская Колонка в Крымском районе. По данным Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения располагался на глубине 10 км на расстоянии в 7 км от станицы Варениковской и в 103 км от Краснодара.

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По данным федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, землетрясение сегодня случилось в районе Украины — Молдовы — юго-западной России. При этом на карте эпицентром отмечен хутор Кубанская Колонка в Крымском районе.

Как писали Юга.ру, последнее землетрясение в Крымском районе прозошло почти там же два дня назад — 1 июня. Тогда его магнитуда составила почти 4.

Землетрясения Крымский район

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