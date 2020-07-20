Под Махачкалой произошло землетрясение
Дагестан Анастасия Щеглова
20 июля сейсмографы зафиксировали землетрясение в Дагестане
По данным на сайте Европейско-Cредиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 8:35 в Буйнакском районе, в 10 км к юго-западу от столицы Дагестана Махачкалы. Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Эпицентр землетрясения находился на глубине 80 км от поверхности Земли.
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Напомним, недавно на Северном Кавказе зарегистрировали еще одно землетрясение. Оно произошло 10 июля неподалеку от Грозного.
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