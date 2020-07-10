В Чечне произошло землетрясение в 35 км от Грозного

Чечня

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В Чечне утром 10 июля зарегистрировали подземные толчки

Землетрясение зафиксировали в 7:28 в селе Хатуни Веденского района, в 35 км от Грозного и в 55 км от Хасавюрта. По данным, Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,7. Эпицентр располагался на глубине 10 км.

Напомним, в начале июня в Краснодарском крае зафиксировали два землетрясения. Сначала подземные точки произошли 1 июня близ хутора Адагум в Крымском районе. А спустя двое суток — около хутора Колонка. В обоих случаях магнитуда не превысила 3,9.

Грозный Землетрясения

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