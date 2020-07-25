В Новороссийске отменили празднование Дня ВМФ

В городе-герое Новороссийске мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 24 июля решили провести без зрителей из-за риска распространения коронавируса

Торжественные мероприятия должны были состояться 26 июля на Форумной площади, однако из-за действующего режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19 публичное празднование отменили.

Мероприятия пройдут на территории базы ВМФ Черноморского флота в Новороссийске без зрителей, сообщили 24 июля корреспонденту ТАСС в администрации города-героя. При этом все же состоится запланированный проход кораблей.

18 июля в пресс-службе Минобороны России рассказывали, что в праздновании Дня ВМФ в Новороссийске задействуют около 20 кораблей, катеров и судов Черноморского флота, а также около 10 единиц боевой техники.