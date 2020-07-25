В Новороссийске отменили празднование Дня ВМФ
В городе-герое Новороссийске мероприятия в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) 24 июля решили провести без зрителей из-за риска распространения коронавируса
Торжественные мероприятия должны были состояться 26 июля на Форумной площади, однако из-за действующего режима повышенной готовности и угрозы распространения COVID-19 публичное празднование отменили.
Мероприятия пройдут на территории базы ВМФ Черноморского флота в Новороссийске без зрителей, сообщили 24 июля корреспонденту ТАСС в администрации города-героя. При этом все же состоится запланированный проход кораблей.
18 июля в пресс-службе Минобороны России рассказывали, что в праздновании Дня ВМФ в Новороссийске задействуют около 20 кораблей, катеров и судов Черноморского флота, а также около 10 единиц боевой техники.
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Мероприятия должны были пройти на Форумной площади и в акватории Цемесской бухты. В программе было возложение венков и цветов к памятнику основателям Новороссийска, торжественный митинг, парад, военно-спортивный праздник с имитацией морского боя, выставка боевой техники. С крейсера-музея «Михаил Кутузов» собирались произвести артиллерийские залпы.
Как писали Юга.ру, из-за пандемии коранвируса в этом году был отменен парад в честь 75-летия Победы, также 9 Мая по улицам не прошел «Бессмертный полк». Позже Парад Победы решили провести 24 июня, а шествие «Бессмертного полка» перенесли на 9 мая 2021 года.
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