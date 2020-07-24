В Краснодаре охранник больницы обозвал пациента «псиной» и грозился сломать ему голову

В паблике «Типичный Краснодар» ночью 24 июля опубликовали видео, автор которого пожаловалась на хамское отношение к ней и ее мужу со стороны охранника больницы скорой медицинской помощи Краснодара.

По словам автора видео, 22 июля ее муж находился в тяжелом состоянии, задыхался, а бригада скорой помощи не приехала к ним в течение шести часов. После этого они самостоятельно приехали в БСМП.

«Имея на руках направление, в ожидании врача к нам подбежал охранник в подвыпившем состоянии и без объяснения причины стал вести себя крайне агрессивно, высказываясь нецензурно, размахивая ногами и угрожая расправой, стал гнать нас из больницы», — рассказала женщина.