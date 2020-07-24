В Краснодаре охранник больницы обозвал пациента «псиной» и грозился сломать ему голову

Краснодарский край

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Руководство краснодарской больницы скорой помощи 24 июля прокомментировало появившееся в соцсетях видео с охранником больницы, который угрожал пациентам

В паблике «Типичный Краснодар» ночью 24 июля опубликовали видео, автор которого пожаловалась на хамское отношение к ней и ее мужу со стороны охранника больницы скорой медицинской помощи Краснодара.

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По словам автора видео, 22 июля ее муж находился в тяжелом состоянии, задыхался, а бригада скорой помощи не приехала к ним в течение шести часов. После этого они самостоятельно приехали в БСМП.

«Имея на руках направление, в ожидании врача к нам подбежал охранник в подвыпившем состоянии и без объяснения причины стал вести себя крайне агрессивно, высказываясь нецензурно, размахивая ногами и угрожая расправой, стал гнать нас из больницы», — рассказала женщина.

Она добавила, что охранник ворвался в кабинет врача, куда позже последовал ее муж, и продолжал там вести себя «крайне неадекватно», медперсонал же не среагировал на поведение мужчины.

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Днем 24 июля в официальном инстаграме БСМП прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что руководство больницы направило в охранную организацию, которая обслуживает БСМП, уведомление с просьбой об увольнении сотрудника. Ведется служебное расследование, устанавливаются мотивы его поведения.

«Считаем действия сотрудника охранного предприятия абсолютно недопустимыми и приносим свои извинения за неудобства, доставленные нашим пациентам», — сообщили в БСМП.

Как сообщали Юга.ру, 16 апреля больница скорой медицинской помощи (БСМП) перестала принимать новых пациентов и закрылась на карантин, так как там был обнаружен пациент с коронавирусом. 8 мая медучреждение частично возобновило работу.

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