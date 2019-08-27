«Да мне плевать». В Крыму возле больницы умерла пенсионерка, которой врачи отказались помочь

В Севастополе 25 августа пожилая женщина умерла у дверей городской больницы, сотрудники которой не оказали ей помощь

25 августа жительница Севастополя Людмила Белова обратилась в горбольницу № 4 и попросила врачей помочь пенсионерке, которая неподалеку сидела на лавочке. Пожилая женщина была почти без сознания, ее ноги гноились и были покрыты червями. Однако медики приемного покоя отказались госпитализировать ее, аргументируя это тем, что пожилая женщина — бомж.

Белова вызвала скорую помощь и вернулась в больницу, чтобы узнать имена врачей, которые отказались помогать больной. Сотрудницы приемного покоя заявили женщине, что не имеют право вызывать скорую помощь и им плевать на то, что творится за пределами приемного покоя. Происходящее Белова записала на видео.

Скорая помощь приехала через час, к тому времени пенсионерка была мертва. Погибшей оказалась 67-летняя местная жительница, сообщило РИА «Новости».

Видеозаписи, на которых Людмила Белова общается с сотрудницами приемного покоя, опубликовали в группе «Движение волонтеров "Сердце Севастополя"» «ВКонтакте». Выяснилось, что 23 августа участники организации предложили пожилой женщине помощь, но для оформления в больницу был необходим паспорт. Она сказала, что принесет его, и пропала. Спустя два дня полицейские, которые работали на месте смерти пенсионерки, достали из нее кармана паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

26 августа и.о. директора департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов написал в своем фейсбуке, что ведомство и администрация больницы назначили проверку информации об умершей пенсионерке.

27 августа Главное следственное управление СК РФ по Республике Крым и Севастополю начало проверку данных из соцсетей о смерти пожилой женщины возле медицинского учреждения.

«В ходе проверки будут тщательным образом изучены все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.