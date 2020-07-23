На Кубани рассылают сообщения о том, что из прокуратуры звонят медикам и требуют привезти коньяк и деньги. Это фейк

В полиции Краснодара 23 июля предупредили медработников и жителей края о новом виде мошенничества

В паблике «Туподар» 23 июля опубликовали сообщение от местного жителя, который рассказал, что медработникам стали поступать звонки якобы от сотрудников прокуратуры. Медикам сообщают, что в ведомство поступило заявление о нанесении тяжкого вреда здоровью из-за неоказания медицинской помощи, и приглашают приехать в прокуратуру, по пути купив коньяк для проверяющего, а чек сохранить. Деньги за алкоголь обещают вернуть.

«Потом через минуту звонят снова и говорят, что коньяк не нужен, а нужно перевести на рабочие номера проверяющих деньги, также просят сохранить чеки и „захватить“ их с собой на встречу с заявителем», — рассказал интернет-пользователь. Он подчеркнул, что «звонят максимально официально, на рабочие номера», и многие медработники уже стали жертвами мошенников.

В пресс-службе УМВД по Краснодару порталу Юга.ру прокомментировали ситуацию. «Как показывает практика полиции, подобные способы мошеннических действий достаточно популярны, их продолжают регистрировать из года в год. Проблема дистанционных мошенничеств достаточно острая и актуальная, как на территории Краснодара и Краснодарского края, так и страны в целом», — рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. По его словам, только в Краснодаре за последние полгода зарегистрировано более 1 тыс. 200 фактов дистанционных мошенничеств. В том числе, встречаются ситуации, когда мошенники представляются сотрудниками или руководителями правоохранительных органов.

В полиции напомнили гражданам, что не нужно идти на поводу у мошенников, кем бы они не представлялись, переводить деньги и совершать покупки.

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«Нужно обратиться через официальные сайты структур и ведомств, рассказать о ситуации и уточнить, почему звонит должностное лицо. После чего необходимо обратиться в полицию с заявлением», — заключил Коноваленко.