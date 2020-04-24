В соцсетях появилось видео с разгоняющими митинг полицейскими в Краснодаре. Это фейк

Известно, что видео появилось в аккаунте пользователя Tema_moskovs в тиктоке. В записи силовики в касках бьют дубинками людей на улицах и тащат некоторых из них по асфальту. При этом в одном кадре люди разбегаются от полицейских, в другом — оказывают сопротивление, закрываются от них подручными средствами и держат тех, кого силовики пытаются забрать. В конце видео митингующие кричат «позор!». В течение ролика над видео закреплена надпись «Краснодар митинг 23.04.2020».

Ролик набрал 20 тыс. просмотров и более 700 лайков в тиктоке. 23 апреля он начал распространяться в краснодарских соцсетях, а также в Whatsapp и телеграме со словами о том, что это произошло в Краснодаре. Однако это не так. Видео сняли 9 сентября 2018 года в Москве во время несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста. Такие же кадры, как и в распространившемся видео, в 2018 году опубликовала «Новая газета» в твиттере. По данным «ОВД-Инфо», тогда в Москве задержали 48 человек.