В соцсетях появилось видео с разгоняющими митинг полицейскими в Краснодаре. Это фейк
В конце апреля в соцсетях и мессенджерах распространилось видео, якобы снятое в Краснодаре. В нем полицейские в жесткой форме разгоняют уличный митинг
Известно, что видео появилось в аккаунте пользователя Tema_moskovs в тиктоке. В записи силовики в касках бьют дубинками людей на улицах и тащат некоторых из них по асфальту. При этом в одном кадре люди разбегаются от полицейских, в другом — оказывают сопротивление, закрываются от них подручными средствами и держат тех, кого силовики пытаются забрать. В конце видео митингующие кричат «позор!». В течение ролика над видео закреплена надпись «Краснодар митинг 23.04.2020».
Ролик набрал 20 тыс. просмотров и более 700 лайков в тиктоке. 23 апреля он начал распространяться в краснодарских соцсетях, а также в Whatsapp и телеграме со словами о том, что это произошло в Краснодаре. Однако это не так. Видео сняли 9 сентября 2018 года в Москве во время несанкционированного митинга против повышения пенсионного возраста. Такие же кадры, как и в распространившемся видео, в 2018 году опубликовала «Новая газета» в твиттере. По данным «ОВД-Инфо», тогда в Москве задержали 48 человек.
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Кроме того, 23 апреля в пресс-службе УМВД России по Краснодару рассказали об участившихся случаях распространения публикаций, не имеющих отношения к Краснодару. В полиции указали, что «порой различить фейк от достоверных сведений не представляет особой сложности»:
«Стоит лишь внимательно изучить найденную в глобальной сети информацию, проверить ее на возможное размещение в Интернете ранее текущего периода, обратить внимание на различные детали, явно не характерные для нашего региона в принципе, либо в данный период».
@tema_moskovs
Краснодар ‼️#рек #против #вакцины #неседимдома #втренды #идетмассовая #зачистка #лайки #хочуврек #полицаи #геноцид #2020♬ оригинальный звук - tema_moskovs
#Москва— Новая Газета (@novaya_gazeta) September 9, 2018
Людей дальше по Охотному не пускают. Есть жесткие столкновения. "Избивают всех подряд", - сообщает наш журналист pic.twitter.com/wsIYvaPkdo