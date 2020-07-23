Власти Краснодара освободили КТТУ от уплаты 30% прибыли в бюджет города
23 июля стало известно, что МУП «Краснодарское трамвайно-транспортное управление» признали социально значимым предприятием и освободили от уплаты части прибыли
На МУП «КТТУ» приходится 80% от всего объема перевозок пассажиров в Краснодаре. В 2019 году предприятие перевезло 116 млн человек, из них по льготе ездили 27 млн раз — это 23,4%.
В начале 2017 года предприятие имело кредиторскую задолженность в размере более 800 млн рублей. К концу года ее уменьшили в два раза, а в 2018-м — до 215 млн рублей. На конец 2019 года кредиторская задолженность отсутствовала, а по итогам года КТТУ впервые в совоременной истории удалось выйти в прибыль — она составила 15,37 млн рублей.
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На очередном заседании в администрации Краснодара 23 июля решили освободить перевозчика от обязательной уплаты 30% прибыли в городской бюджет. В пресс-службе мэрии сказали, что это одна из мер, которая поддержит предприятие, серьезно пострадавшее от уменьшения количества пассажиров во время карантина.
«Из-за пандемии и карантина и, как следствие, колоссального снижения пассажиропотока — на 90%, опять [появятся] убытки и невозможность покрыть даже текущие расходы. Нужно помогать выравнивать ситуацию всеми возможными способами», — объяснил глава города Евгений Первышов.
В итоге было решено, что прибыль за 2019 год оставят в предприятии и направят на пополнение оборотных средств. Так же собираются поступить с прибылью по итогам 2020 года.
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