Власти Краснодара освободили КТТУ от уплаты 30% прибыли в бюджет города

На МУП «КТТУ» приходится 80% от всего объема перевозок пассажиров в Краснодаре. В 2019 году предприятие перевезло 116 млн человек, из них по льготе ездили 27 млн раз — это 23,4%.

В начале 2017 года предприятие имело кредиторскую задолженность в размере более 800 млн рублей. К концу года ее уменьшили в два раза, а в 2018-м — до 215 млн рублей. На конец 2019 года кредиторская задолженность отсутствовала, а по итогам года КТТУ впервые в совоременной истории удалось выйти в прибыль — она составила 15,37 млн рублей.