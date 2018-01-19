Долг КТТУ за год сократился в два раза

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление в 2017 году уменьшило долговую нагрузку почти в два раза

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Мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с коллективом КТТУ отметил, что за год удалось добиться динамики по погашению долгов, которые накопились за несколько лет.

«Еще летом, в самый сложный период, сумма была колоссальной — около 800 млн рублей. А 2017-й мы завершили с задолженностью в 476 млн. Это тоже большие деньги, окончательное погашение может занять больше года, но важно сохранить эту динамику, не допустить увеличения долговой нагрузки», — подчеркнул глава города.

Экономисты КТТУ посчитали, что в 2017 году предприятие перевезло 117,6 млн пассажиров и заработало 2,6 млрд рублей, прирост к уровню 2016 года составил 8,5%. Кроме того, на 13% увеличился показатель дохода на час работы транспорта.

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Первышов поручил директору департамента транспорта и организации дорожного движения Артему Доронину не допустить роста кредиторской задолженности, продолжить выплаты долгов и работать с прибылью, передает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в июле стало известно, что у КТТУ скопился долг около 800 млн рублей. Спустя несколько дней мэрия Краснодара выделила компании 200 млн рублей на погашение задолженности.

Евгений Первышов Задолженность по зарплате Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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