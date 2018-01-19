Долг КТТУ за год сократился в два раза

Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление в 2017 году уменьшило долговую нагрузку почти в два раза

Мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с коллективом КТТУ отметил, что за год удалось добиться динамики по погашению долгов, которые накопились за несколько лет.

«Еще летом, в самый сложный период, сумма была колоссальной — около 800 млн рублей. А 2017-й мы завершили с задолженностью в 476 млн. Это тоже большие деньги, окончательное погашение может занять больше года, но важно сохранить эту динамику, не допустить увеличения долговой нагрузки», — подчеркнул глава города.

Экономисты КТТУ посчитали, что в 2017 году предприятие перевезло 117,6 млн пассажиров и заработало 2,6 млрд рублей, прирост к уровню 2016 года составил 8,5%. Кроме того, на 13% увеличился показатель дохода на час работы транспорта.