Долг КТТУ за год сократился в два раза
Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление в 2017 году уменьшило долговую нагрузку почти в два раза
Мэр Краснодара Евгений Первышов на встрече с коллективом КТТУ отметил, что за год удалось добиться динамики по погашению долгов, которые накопились за несколько лет.
«Еще летом, в самый сложный период, сумма была колоссальной — около 800 млн рублей. А 2017-й мы завершили с задолженностью в 476 млн. Это тоже большие деньги, окончательное погашение может занять больше года, но важно сохранить эту динамику, не допустить увеличения долговой нагрузки», — подчеркнул глава города.
Экономисты КТТУ посчитали, что в 2017 году предприятие перевезло 117,6 млн пассажиров и заработало 2,6 млрд рублей, прирост к уровню 2016 года составил 8,5%. Кроме того, на 13% увеличился показатель дохода на час работы транспорта.
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Первышов поручил директору департамента транспорта и организации дорожного движения Артему Доронину не допустить роста кредиторской задолженности, продолжить выплаты долгов и работать с прибылью, передает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в июле стало известно, что у КТТУ скопился долг около 800 млн рублей. Спустя несколько дней мэрия Краснодара выделила компании 200 млн рублей на погашение задолженности.
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