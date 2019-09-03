Кабелла, Фернандеш, Иван. Итоги летнего трансферного окна для «Краснодара»

ФК «Краснодар» приобрел пятерых футболистов, отдал в аренду одного и одного продал в рамках летнего трансферного окна

Летнее трансферное окно в РПЛ открылось 11 июня и закрылось 2 сентября. Начиная с 3 сентября дозаявлять можно только футболистов, которые являются свободными агентами.

25 июня краснодарский клуб сообщил о приобретении полузащитника сборной Нидерландов Тонни Вильены . Портал Transfermarkt оценивает стоимость первого голландского футболиста в истории «Краснодара» в 14 млн евро, контракт с ним рассчитан на пять лет. Им ранее интересовались многие топ-клубы Европы, в числе которых были «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ювентус», «Милан», «Рома», «Интер», «Марсель». Также Вильену хотел приобрести московский «Спартак». В составе «быков» он уже забил по одному голу в матчах РПЛ и Лиги чемпионов.

13 июля «Краснодар подписал контракт с основным нападающим сборной Швеции Маркусом Бергом , забившим за свою профессиональную карьеру более 250 мячей. Стоимость его, по данным Transfermarkt — 3,5 млн евро. Контракт рассчитан на год. Последние два сезона Берг провел в рядах одного из ведущих клубов азиатского континента — «Аль-Айна» из ОАЭ.

26 июля личный контракт, рассчитанный на три года, с «Краснодаром» подписал французский полузащитник Реми Кабелла , ранее выступавший за «Сент-Этьен». Его стоимость Transfermarkt также оценивает в 14 млн евро. Напомним, в матче с греческим «Олимпиакосом» 21 августа Кабелла получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл, по меньшей мере, на полгода.

2 сентября «Краснодар» сообщил о приобретении португальского полузащитника Мануэла Фернандеша , в последнее время выступавшего за московский «Локомотив» (а ранее — за турецкий «Бешикташ», испанскую «Валенсию» и другие европейские клубы), и центрального защитника Егора Сорокина , который до конца текущего сезона будет выступать за «Рубин» на правах аренды. Фернандеш перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента (Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 млн евро), контракт с Сорокиным (4 млн евро) рассчитан на пять лет.

27 августа стало известно о продаже «Краснодаром» румынского форварда Андрея Ивана . Он перешел в ФК «Университатя Крайова» — команду, из которой пришел два года назад. За это время Иван провел в составе основной команды «быков» 9 матчей, где не отметился результативными действиями. Стоимость его Transfermarkt оценивает в 1 млн евро.

Также 2 сентября «Краснодар» согласовал аренду «Тамбовом» центрального защитника Алексея Грицаенко . Она продлится до окончания сезона 2019/20. Он перешел в «Краснодар» в июне 2017 года и за это время провел за «быков» 11 матчей, отметившись одним забитым голом.