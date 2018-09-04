Трансферные итоги лета футбольного клуба «Краснодар». Прагматизм и упор на академию

Спортивный аналитик Артур Каратай размышляет о трансферной политике клуба, потерях и приобретениях прошедшего лета.

Артур Каратай

— По окончании прошлого сезона стало ясно, что «Краснодар» ждет существенное кадровое обновление. А потому все ушедшее лето болельщики команды ловили каждый слух о том, кто приходит или уходит. В итоге однозначную оценку трансферной деятельности клуба никто сейчас не дает. Нельзя сказать, что «Краснодар» стал слабее, но и о качественном усилении речь также не идет. А стоило ли его вообще ждать?

Кто ушел Основные потери команды были неизбежны, и клуб, по сути, повлиять на них никак не мог. Наибольшая шумиха была связана с Гранквистом, но швед ведь не за длинным рублем уехал, а вернулся домой, пойдя навстречу интересам семьи. Или ситуация со Смоловым, который после чемпионата мира навлек на себя все мыслимые и немыслимые беды. Ему был нужен новый вызов, и он его получил. В «Локомотив», в преддверии грядущей Лиги чемпионов. Вряд ли клуб рассматривал вариант с насильным удержанием футболиста, который в общем-то вполне заслужил возможность сменить обстановку. Что касается Шатова, который был в аренде, все стало ясно после назначения в «Зенит» Семака: новый тренер сразу обозначил, что рассчитывает на полузащитника.

Были и другие, менее существенные потери. Любимец публики Жоаозиньо на правах свободного агента отправился в «Динамо», Лаборде в том же статусе уехал в кипрский «Анортосис», Подберезкин полноценно стал игроком «Рубина», а с защитником Калининым без дополнительных объяснений расторгли контракт по взаимному согласию.

Отправились в аренду Жигулев (на этот раз в «Урал»), Грицаенко («Енисей») и форвард Иван («Рапид»). Но если первые двое, скорее всего, вернутся в команду и получат новый шанс, то румынский нападающий — это вообще один из самых странных трансферов «Краснодара».

Кто присоединился Теперь о приятном. После ухода Гранквиста селекционный отдел клуба усиленно занялся укреплением центра обороны, и в итоге были приобретены Спайич и Фьолусон. Серб из этой двойки гораздо более статусный футболист. Он заигран за национальную сборную и имеет за плечами выступления за «Тулузу» и «Андерлехт», далеко не самые слабые европейские команды. Что касается исландца, то Фьолусон большую часть карьеры провел в Швеции, и ему только предстоит дебют за «Краснодар».

Сразу пришелся ко двору купленный у «Уфы» Стоцкий. Этого универсала «Краснодар» «вел» не один год, и пока травмирован Петров, он используется в основном на позиции правого защитника. Однако навыки Стоцкого в созидании позволяют Мусаеву рассчитывать на него как на игрока линии атаки.

Впрочем, там и без Стоцкого в полку прибыло. Покупка Куэвы, игрока сборной Перу, стала одной из самых громких для «Краснодара». Маневренный и по-спортивному наглый хавбек обратил на себя внимание на последнем чемпионате мира, но на данном этапе перуанцу нужно время, чтобы освоиться в новом клубе.

Ну и давайте не забывать про вернувшегося из аренды Ари. С бразильцем, который получил российский паспорт и больше не считается легионером в нашем чемпионате, ситуация самая запутанная. Он провел грандиозный по качеству матч против «Спартака», но проблема мотивации на каждую игру всегда была для Ари определяющей. К тому же между ним и «Краснодаром» было сожжено немало мостов — клуб не скрывает, что не собирается продлевать с нападающим контракт. И все же если Ари останется профессионалом, это будет очень весомая замена Смолову. Но если бразилец будет бунтовать и проявлять несдержанность, как в концовке игры со «Спартаком», вряд ли тренерский штаб сможет на него рассчитывать.

Подрастающее поколение Есть у «Краснодара» и явный упор на внутренние резервы. Во-первых, более важную роль в первой команде должны сыграть Игнатьев и Сулейманов, оформившие дебюты в прошлом сезоне. Шапи и вовсе стал спасителем в двух недавних играх с «Оренбургом» и «Локомотивом». Игнатьев получил свой шанс после дисквалификации Ари, но пока форварду немного не хватает цельности. При этом потенциал Игнатьева не вызывает никаких сомнений: он хорошо двигается, правильно действует позиционно и к тому же обладает необходимой центрфорварду интуицией. Не хватает только забитых голов.

Во-вторых, если вы забыли или не знали, «Краснодар-2» нынче один из лидеров ФНЛ. Играющие там футболисты постоянно мониторятся для основной команды. Опытный Марков уже помогал в премьер-лиге. Есть в центре обороны не менее опытный Таранов. В полузащите второй команды действует перешедший из «Динамо» Катрич, который наверняка полон амбиций вернуться на уровень премьер-лиги. Но пожалуй, главной надеждой «Краснодара-2» является молодой воспитанник академии Уткин. Учитывая определенный дефицит хавбеков с российским паспортом у Мусаева, полагаю, мы вправе ожидать появления Уткина в основной команде в ближайшем будущем.