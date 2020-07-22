«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов
ФК «Краснодар» 22 июля встретился с «Ахматом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги
Игра ФК «Краснодар» и «Ахмат» прошла в краевой столице на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 4:0. В первой тайме счет открыл игрок «Краснодара» Маркус Берг.
В конце первого тайма «Ахмат» забил гол, но его отменили из-за офсайда. Во втором тайме на 54-й минуте забил гол футболист «Краснодара» Реми Кабелла, на 57-й минуте мяч в ворота «Ахмата» забил Вандерсон, а 62-й минуте снова отличился Берг.
Таким образом, подопечные Мурада Мусаева набрали 52 очка и завершили сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, написал RT.
К концу чемпионата турнирная таблица выглядит так: первое место у «Зенита» (72 очка), второе место у «Локомотива» (57), третье заняли «быки» (52). Эти три команды попадают в Лигу чемпионов. «ЦСКА» (50) и «Ростов» (45) заняли четвертое и пятое место, они попадают в Лигу Европы.
Если ФК «Химки» не откажутся от участия в ПФЛ и Лига не будет расширена до 18 команд, из турнира вылетают самарские «Крылья советов» и «Оренбург».
Как писали Юга.ру, в Лигу чемпионов «Краснодар» первый раз попал в 2019 году. Черно-зеленые впервые в своей истории попали в квалификационный раунд, одержав победу над «Порту». Но 27 августа «Олимпиакос» выбил «Краснодар» из ЛЧ.