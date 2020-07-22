«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов

Игра ФК «Краснодар» и «Ахмат» прошла в краевой столице на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 4:0 . В первой тайме счет открыл игрок «Краснодара» Маркус Берг.

В конце первого тайма «Ахмат» забил гол, но его отменили из-за офсайда. Во втором тайме на 54-й минуте забил гол футболист «Краснодара» Реми Кабелла, на 57-й минуте мяч в ворота «Ахмата» забил Вандерсон, а 62-й минуте снова отличился Берг.