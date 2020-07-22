«Краснодар» разгромил «Ахмат» и вышел в Лигу чемпионов

Краснодарский край

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ФК «Краснодар» 22 июля встретился с «Ахматом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги

Игра ФК «Краснодар» и «Ахмат» прошла в краевой столице на стадионе «Краснодар» и закончилась со счетом 4:0. В первой тайме счет открыл игрок «Краснодара» Маркус Берг.

В конце первого тайма «Ахмат» забил гол, но его отменили из-за офсайда. Во втором тайме на 54-й минуте забил гол футболист «Краснодара» Реми Кабелла, на 57-й минуте мяч в ворота «Ахмата» забил Вандерсон, а 62-й минуте снова отличился Берг.

Таким образом, подопечные Мурада Мусаева набрали 52 очка и завершили сезон на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, написал RT.

К концу чемпионата турнирная таблица выглядит так: первое место у «Зенита» (72 очка), второе место у «Локомотива» (57), третье заняли «быки» (52). Эти три команды попадают в Лигу чемпионов. «ЦСКА» (50) и «Ростов» (45) заняли четвертое и пятое место, они попадают в Лигу Европы.

Если ФК «Химки» не откажутся от участия в ПФЛ и Лига не будет расширена до 18 команд, из турнира вылетают самарские «Крылья советов» и «Оренбург».

Как писали Юга.ру, в Лигу чемпионов «Краснодар» первый раз попал в 2019 году. Черно-зеленые впервые в своей истории попали в квалификационный раунд, одержав победу над «Порту». Но 27 августа «Олимпиакос» выбил «Краснодар» из ЛЧ.

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