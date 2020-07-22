На Кубани умер 99-й пациент с коронавирусом

Краснодарский край

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Оперштаб Кубани 22 июля сообщил, что в Армавире скончался еще один заболевший коронавирусом

Напомним, в Красноджарском крае в середине июля снова начало расти количество заболевших коронавирусом: за последние сутки их стало 83, в том числе 17 — в Армавире. Всего в Краснодарском крае скончались 99 пациентов, о смерти одного из них стало известно 22 июля.

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Опрештаб региона позже уточнил, что погибшим оказался 69-летний житель Армавира. Он остро заболел в начале июня, за медицинской помощью не обращался. Через неделю его госпитализировали в инфекционную городскую больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В краевом минздраве сообщили, что тест пациента на COVID-19 дал положительный результат. Спасти его не удалось. У армавирца были сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь и сахарный диабет. 

Армавир Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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