Впервые за полтора месяца на Кубани выявили больше 80 случаев заражения коронавирусом в сутки

В Краснодарском крае к 22 июля COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 423 человек

В России за последние сутки подтвердили 5 тыс. 682 новых случая заражения коронавирусом, написал RT . По данным федерального оперштаба, выздоровели 9 тыс. 699 человек, умерли 165 пациентов, сообщил федеральный оперштаб.

Согласно официальной статистике, в Краснодарском крае последний раз количество зараженных за сутки достигало 80 человек 12 июня. После этого число новых случаев постепенно снижалось, пока не достигло минимума с начала пандемии — 57 человек 3 июля. После этого число зараженных снова стало постепенно увеличиваться.

На Кубани число зараженных за сутки увеличилось на 83 человека . Из больниц выписали 125 выздоровевших, один больной умер.

С начала пандемии официально выявили 789 тыс. 190 случаев инфицирования . Выздоровели 572 тыс. 53 пациента, было 12 тыс. 745 летальных исходов.

По данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так:

17 — в Армавире;

по 12 — в Белореченском районе и Краснодаре;

8 — в Кущевском районе;

6 — в Сочи;

4 — в Успенском районе;

по 3 — в Кавказском, Северском, Усть-Лабинском, Динском и Выселковском районах;

по 2 — в Новокубанском и Кореновском районах;

по 1 — в Абинском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах, а также в Новороссийске и Анапе.

Среди зараженных трое детей 4, 15 и 16 лет, они лечатся в Белореченском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах. За все время наблюдения в крае зафиксировали 7 тыс. 423 человека с COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 377 человек, скончались 99 пациентов.

Стационарное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 2 тыс. 538 кубанцев. Под наблюдением медиков дома остаются 3 тыс. 458 человек. В обсерваторах размещены 49 приезжих.