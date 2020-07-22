Впервые за полтора месяца на Кубани выявили больше 80 случаев заражения коронавирусом в сутки
В Краснодарском крае к 22 июля COVID-19 диагностировали у 7 тыс. 423 человек
В России за последние сутки подтвердили 5 тыс. 682 новых случая заражения коронавирусом, написал RT. По данным федерального оперштаба, выздоровели 9 тыс. 699 человек, умерли 165 пациентов, сообщил федеральный оперштаб.
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С начала пандемии официально выявили 789 тыс. 190 случаев инфицирования. Выздоровели 572 тыс. 53 пациента, было 12 тыс. 745 летальных исходов.
На Кубани число зараженных за сутки увеличилось на 83 человека. Из больниц выписали 125 выздоровевших, один больной умер.
Согласно официальной статистике, в Краснодарском крае последний раз количество зараженных за сутки достигало 80 человек 12 июня. После этого число новых случаев постепенно снижалось, пока не достигло минимума с начала пандемии — 57 человек 3 июля. После этого число зараженных снова стало постепенно увеличиваться.
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По данным краевого оперштаба, распределение новых случаев выглядит так:
- 17 — в Армавире;
- по 12 — в Белореченском районе и Краснодаре;
- 8 — в Кущевском районе;
- 6 — в Сочи;
- 4 — в Успенском районе;
- по 3 — в Кавказском, Северском, Усть-Лабинском, Динском и Выселковском районах;
- по 2 — в Новокубанском и Кореновском районах;
- по 1 — в Абинском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах, а также в Новороссийске и Анапе.
Среди зараженных трое детей 4, 15 и 16 лет, они лечатся в Белореченском, Кущевском и Приморско-Ахтарском районах. За все время наблюдения в крае зафиксировали 7 тыс. 423 человека с COVID-19. Выздоровели 6 тыс. 377 человек, скончались 99 пациентов.
Стационарное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 2 тыс. 538 кубанцев. Под наблюдением медиков дома остаются 3 тыс. 458 человек. В обсерваторах размещены 49 приезжих.